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Dünya

Avustralya’da parti kuran Öztürk Yıldız: Politikaya dürüstlüğü geri getireceğiz

Avustralya’nın Victoria eyaletinde kurulan Viktoryalılar Partisinin (Victorians Party) kurucu 4 üyesinden biri olan Türk kökenli siyasetçi Öztürk (Oscar) Yıldız, "Politikaya dürüstlüğü geri getireceğiz." dedi.

Recep Şakar   | 31.12.2021
Avustralya’da parti kuran Öztürk Yıldız: Politikaya dürüstlüğü geri getireceğiz Fotoğraf: Recep Şakar / AA

Melbourne

Avustralya’daki siyasi hayatına 2008'de Melbourne’un Moreland semtindeki belediye seçimlerini kazanıp Moreland Belediye Başkanı olarak başlayan Yıldız, eski futbolcu Paul Dimattina, Küçük İşletmeler Avustralya İcra Direktörü Bill Lang ve uluslararası pazarlama şirketi kurucusu Ingrid Maynard ile Viktoryalılar Partisini kurdu.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni kurulan partinin 4 temel ilkesinin "doğruluk, şeffaflık, özgürlük ve performans" olduğunu aktararak, "Bu Viktoryalıların partisi, bizim değil. Amacımız; politikaya dürüstlüğü geri getirmek, şu anda hiç kimsenin güveni yok." ifadesini kullandı.

Partinin herhangi bir siyasi yöne kanalize olmayacağına değinen Yıldız, şunları kaydetti:

"Bizim partinin sağ veya sol kanatla işi yok, biz ortadan gideceğiz. O bölgedeki insanların yüzde 90’ı ne iş veya ne istiyorsa onu yerine getireceğiz. Amacımız, tabii ki ilk aşamada milletvekili seçtirmek. Şu anda millet çok kızgın, bu yüzden oylarını bize vereceklerinden umutluyuz."

Yıldız, eyaletteki bazı milletvekillerin onlarca kilometre uzaklıktan başka semtlere aday gösterildiklerini, kendi partilerinde ise adayların sadece o bölgede yaşayanlardan olacağını vurgulayarak, "Bizim amacımız o bölgede doğup büyüyen insanları aday yapmak. İstiyoruz ki insanların sorunlarını anlasınlar, eğitim sorunlarını, okul harcamalarını, yollardaki harcamaları görebilsinler." diye konuştu.

"Gerçekten sizi temsil edecek parti istiyorsanız bize üye olun"

Mevcut siyasi partilerdeki siyasetçilerin politikayı iş olarak gördüklerini bu yüzden de toplumu unuttuklarını dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:

"Partideki insanlar ne diyorsa, biz dinlemeye hazırız. Partilerin çoğu duyuyor ama dinlemiyor. İnsanlar, yeni bir nesil istiyor, gerçekten insanlar için çalışan bir parti istiyor. Biz dürüstçe çalışmak istiyoruz, insanlar diyor ki 'politikada dürüstlük yok'. Neden yok? Onu biz geri getirmek istiyoruz eğer yoksa geri gelmesi lazım. Ben arkama bakarak yürümüyorum, bu yüzden çok gururluyum. Her akşam yattığımda kendime 'ben, bugün ne yaptım bir insanın hayatını değiştirebildim mi, bir kişinin hayatına azda olsa pozitif etki yapabildin mi?' diye soruyorum."

Yıldız, Türklüğüyle gurur duyduğunu vurgulayarak, "Türk toplumuna şunu söylemek istiyorum; dürüstçe, gerçekten sizi temsil edecek ve insanların yaşadığı sorunları kendi sorunları gibi kabul edip çalışacak bir parti istiyorsanız bize üye olun." dedi.

Öztürk Yıldız

Anne ve babasının Çorum’dan Avustralya’ya göç etmesiyle Melbourne’da dünyaya gelen evli ve 2 çocuk babası Öztürk Yıldız, La Trobe Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu.

Uzun yıllar ticaret ve çeşitli okullarda öğretmenlik yapan Yıldız, iki dönem belediye başkanlığı yaptığı Moreland Belediyesinde halen Bağımsız Meclis Üyesi olarak görev yapıyor.

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