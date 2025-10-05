Dolar
41.69
Euro
48.94
Altın
3,886.95
ETH/USDT
4,484.30
BTC/USDT
122,230.00
BIST 100
10,858.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Galatasaray ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu
logo
Dünya

Sydney’de gerçekleşen devir teslim töreninin ardından Türkiye 2026 Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak

Avustralya'nın Sydney kentinde düzenlenen 76. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2025), Türkiye'nin gelecek yıl ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC 2026) bayrak devir teslimiyle sona erdi.

Özge Elif Kızıl  | 05.10.2025 - Güncelleme : 05.10.2025
Sydney’de gerçekleşen devir teslim töreninin ardından Türkiye 2026 Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak

Sydney

"Sürdürülebilir Uzay: Dirençli Dünya" temasıyla 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında düzenlenen kongreye, 99 ülkeden 7 bin 400 delege katıldı.

"Halk Günü" etkinliğinde katılımcılar, fuaye alanında yer alan sergileri gezerek, uzay temalı deneyimlere katılma imkanı buldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Avustralya Uzay Endüstrisi Derneği (SIAA) ev sahipliğinde, Avustralya Uzay Ajansı ve Yeni Güney Galler Hükümeti desteğiyle gerçekleştirilen kongre, farklı coğrafyalardan gelen binlerce katılımcıyı bir araya getirerek, uzayın barışçıl kullanımına, sürdürülebilirliğe ve uluslararası işbirliğine dair güçlü mesajlar verdi.

Kapanış gününde Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) ile Türkiye Uzay Ajansı (TUA) arasında ev sahipliği protokolü imzalandı.

Bayrak devir töreninin ardından Antalya'da IAC 2026'ya ev sahipliği yapacak Türkiye'nin uzay vizyonunu ile ev sahipliği hazırlıklarını anlatan tanıtım videosu gösterildi.

İmza töreninde konuşan TUA Başkanı Yusuf Kıraç, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı IAC 2026 Antalya için duyduğu gururu dile getirerek, "Bu sorumluluğu gurur ve kararlılıkla kabul ediyoruz. Önümüzde zorlu bir görev var ancak bunu küresel uzay topluluğuna hizmet etmek ve yüksek standartlar belirlemek için bir fırsat olarak görüyoruz." dedi.

İmza törenine, IAF Başkanı Gabriella Arrigo, IAF Genel Direktörü Christian Feichtinger, Avustralya Uzay Endüstrisi Birliği İcra Kurulu Başkanı Jeremy Hallett Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Danışmanı Emine Doğrukök, Saha İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, Türk Astronot Alper Gezeravcı ve TUA Uluslararası İlişkiler Dairesi Astronot Mühendisi Seda Büyük Demir katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sumud Filosu'ndaki aktivistler İsrail'in kendilerine uyguladığı şiddeti anlattı
Kastamonu'da Dezavantajlı Alanlar Projesi kapsamında ekilen çeltiğin hasadı başladı
Çorum'da mercek bulutu görüntülendi
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su temin ediyor

Benzer haberler

Sydney’de gerçekleşen devir teslim töreninin ardından Türkiye 2026 Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak

Sydney’de gerçekleşen devir teslim töreninin ardından Türkiye 2026 Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak

Türkiye, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün komutasını devraldı

Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir belli oldu

Avustralya’da 18 güneş kreminin satışı durduruldu

Avustralya’da 18 güneş kreminin satışı durduruldu
Türkiye uzay vizyonunu Sidney’de anlattı

Türkiye uzay vizyonunu Sidney’de anlattı
Sydney’de 76. Uluslararası Uzay Kongresi başladı

Sydney’de 76. Uluslararası Uzay Kongresi başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet