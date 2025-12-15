Dolar
logo
Dünya

Avustralya’daki saldırıya müdahale eden Suriyeli Ahmed’in tedavi gördüğü hastanedeki görüntülerine AA ulaştı

Avustralya’nın Sydney kentinde 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırılardan birine cesurca müdahale eden Suriyeli Ahmed el-Ahmed, hastaneden gönderdiği videoda yaşadıklarının zorluğuna değinerek annesinden sağlığı için dua istedi.

Ahmet Karaahmet, Muhammed Karabacak  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
Avustralya’daki saldırıya müdahale eden Suriyeli Ahmed’in tedavi gördüğü hastanedeki görüntülerine AA ulaştı

İstanbul

Saldırganlardan birinin silahını alarak olayın daha büyük bir faciaya dönüşmesini engelleyen 43 yaşındaki Ahmed, hastaneden amcasına gönderdiği görüntülerde kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

“Emeği geçen herkese minnettarım. Güzel günlerde yanınızda olmayı umuyorum. Yanımda mertçe duran herkese selam olsun.” ifadelerini kullanan Ahmed, annesine seslenerek, “Anne, merak etme. Bana dua et. Zor bir şey atlattım.” dedi.

Ahmed el-Ahmed ayrıca dostları Hac Gaasan, Abdullah, Alaa, Ahmed ve Bilal’e de selam gönderdi.

Sydney saldırısı

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda dün silahlı saldırı düzenlenmişti.

Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba-oğul olduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğü, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Başbakan Anthony Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti.

Ülkedeki Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak, saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

Ahmed, saldırı sırasında bir kolu ve bir elinden yaralanmış, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıdan birkaç saat sonra yaptığı açıklamada, olay anına ait bir kahramanlık videosu izlediğini söylemişti.

