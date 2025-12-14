Dolar
logo
Dünya

Trump, Avustralya'daki saldırıya müdahale eden Ahmed el-Ahmed'den övgüyle bahsetti

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya'nın Sydney kentinde düzenlenen silahlı saldırıya müdahale ederek birçok kişinin hayatının kurtulmasına vesile olan Ahmed el-Ahmed için "Bu cesur adama saygı duyuyorum." mesajı gönderdi.

Hakan Çopur  | 14.12.2025 - Güncelleme : 14.12.2025
Washington

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği yeni yıl resepsiyonunda yaptığı konuşmada, Sydney'deki saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, söz konusu olayı "tamamen antisemitik bir olay" şeklinde nitelendirirken, saldırganlardan birine doğrudan müdahale ederek birçok kişinin hayatının kurtulmasına vesile olan Ahmed el-Ahmed adlı kişiden övgüyle bahsetti.

ABD Başkanı, "Avustralya'daki olayı görmüşsünüzdür, çok cesur bir kişi gidip saldırganlardan birine doğrudan saldırdı ve birçok hayat kurtardı. Şu anda hastanede olan, oldukça ağır yaralı olan çok cesur bir kişi. Bu cesur adama saygı duyuyorum." şeklinde konuştu.

Avustralya'daki silahlı saldırı

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 11 kişi yaşamını yitirmiş, 2'si polis 29 kişi yaralanmıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğü açıklanırken, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, düzenlediği basın toplantısında saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti.

Avustralya'da Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak, saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.

Avustralya basını, New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentinde plajda düzenlenen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda, cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan kişinin Ahmed el-Ahmed olduğunu duyurmuştu.

İki saldırgandan birinin üstüne atlayarak silahını elinden alan ve çok sayıda kişinin hayatını kurtaran kişinin, manavlık yapan Ahmed olduğu belirtilmişti.

43 yaşındaki Ahmed'in saldırı sırasında biri kolundan, diğeri elinden olmak üzere iki yerinden vurulduğu ve tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldığı ifade edilmişti.

İki çocuk babası Ahmed'in silahlarla ilgili hiçbir deneyiminin olmadığı aktarılmıştı.



