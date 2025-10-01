Dolar
41.59
Euro
48.92
Altın
3,864.61
ETH/USDT
4,293.00
BTC/USDT
116,501.00
BIST 100
11,177.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Nice ile oynanacak maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlıyor İsrail ablukasını kırmak için oluşturulan “Küresel Sumud Filosu” Gazze’ye doğru seyrini sürdürüyor
logo
Dünya

Avustralya’da 18 güneş kreminin satışı durduruldu

Dünyada cilt kanseri görülme oranının en yüksek olduğu ülkelerden Avustralya’da, koruma seviyelerine ilişkin endişeler nedeniyle 18 güneş kremi markasının üretimi ya da satışı durduruldu.

Nuri Aydın  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
Avustralya’da 18 güneş kreminin satışı durduruldu

İstanbul

BBC’nin haberine göre, tüketici hakları savunucularının haziranda yaptığı incelemede, çoğu tanınmış markaya ait güneş kremlerinin iddia edilen koruma seviyesine sahip olmadığı ortaya çıktı.

Avustralya İlaç ve Tıbbi Cihaz İdaresi (TGA), farklı markalara ait 21 güneş kreminde yapılan testlerde, en az 50 faktör koruma sağlaması gereken güneş kremlerinin değerinin 4’e kadar düştüğünü açıkladı.

TGA’nın yayımladığı listede yer alan 20 üründen 8’inin üretiminin durdurulduğu, 10 ürünün satışının askıya alındığı, 2 ürünün ise incelemesinin sürdüğü belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu ürünlerde kullanılan baz formülün üreticisi Wild Child Laboratories Pty Ltd, konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, üretimi durdurduklarını duyurdu.

Şirketin yöneticisi Tom Curnow, TGA’nın baz formülün üretimiyle ilgili herhangi bir hata bulamadığına işaret ederek, yaşanan sorunların sektör genelinde karşılaşılan daha geniş çaplı bir problemden kaynaklandığını savundu.

Avustralya’da her üç kişiden ikisinin yaşamı boyunca en az bir kez cilt kanseri ameliyatı geçirdiği tahmin ediliyor. Bu nedenle ülkede güneş kremiyle ilgili dünyanın en katı kurallarının uygulandığı belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum: AB ile işbirliğini sadece iklim değil, ekonomi, sanayi, ticaret ve dış politikada da artırmayı hedefliyoruz
DMM'den "KAAN uçaklarının motorları" hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'de kardeşlik sonuna kadar hakim olacak
Denizli horozunun ırkı Konya'daki enstitüde korunuyor
Ankara'nın 3 ilçesinde su kesintisi yapılacak

Benzer haberler

Avustralya’da 18 güneş kreminin satışı durduruldu

Avustralya’da 18 güneş kreminin satışı durduruldu

Türkiye uzay vizyonunu Sidney’de anlattı

Sydney’de 76. Uluslararası Uzay Kongresi başladı

Arnavutluk'ta yapay zeka bakandan ABD'de davetsiz misafirlerin düğündeki soygununa eylülün tuhaflıkları

Arnavutluk'ta yapay zeka bakandan ABD'de davetsiz misafirlerin düğündeki soygununa eylülün tuhaflıkları
Arap ülkeleri İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin'i tanımasından memnun

Arap ülkeleri İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin'i tanımasından memnun
Slovenya'dan Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelere destek

Slovenya'dan Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelere destek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet