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Dünya

Astana bildirisi: Suriye’de ayrılıkçı yönetimlere karşı iş birliği devam edecek

Astana görüşmelerinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran, Suriye’de sınır ötesi saldırılar ve sızmalar dahil olmak üzere, komşu ülkelerin milli güvenliğini de tehdit eden ayrılıkçı gündemlere karşı iş birliğini devam ettirme kararı aldı.

Meiramgul Kussainova   | 16.06.2022
Astana bildirisi: Suriye’de ayrılıkçı yönetimlere karşı iş birliği devam edecek Fotoğraf: Meiramgul Kussainova/AA

Nur Sultan

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan’da yapılan Suriye konulu 18. Astana görüşmelerinin sonuç bildirisi açıklandı.

Görüşmelerin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran’ın imzaladığı sonuç bildirisinde taraflar, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü taahhütlerine ve Astana sürecinin Suriye meselesinin barışçıl çözümünde öncü rolüne vurgu yaptı.

Bildiride, tarafların sınır ötesi saldırılar ve sızmalar dahil olmak üzere, komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden ayrılıkçı gündemlere karşı kararlılıkları ifade edildi.

Suriye’de faaliyet gösteren terör örgütlerinin farklı isimler ve uzantılar adı altında artan varlığı ve saldırılarının kınandığı bildiride, Suriye’nin kuzeyine ilişkin tüm düzenlemelerin fiilen uygulanmasının önemine dikkati çekildi.

Bildiride, “Taraflar, terörle mücadele bahanesiyle hayata geçirilmeye çalışılan gayrimeşru, sözde 'öz yönetim' teşebbüslerinin kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurgulayarak kuzeydoğu Suriye’deki gayrimeşru ve sözde 'öz yönetim' girişimleri dahil olmak üzere terör oluşumlarını destekleyen ülkelerin eylemlerini kınadı.” denildi.

Fırat Nehri’nin doğusundaki ayrılıkçı yapılara işaret edilen bildiride, “Taraflar, buradaki yerel halkın barışçıl gösterilerinin şiddetle bastırılması, zorla silah altına alma ve eğitim alanındaki ayrımcı faaliyetler dahil olmak üzere sivillere yönelik artan baskı ve saldırılardan duyulan derin endişelerini beyan etmiştir.” ifadesi kullanıldı.

Bildiride, “Bu çerçevede, PKK/YPG terör örgütü ile mücadelede kararlılığımız ile sınırlarımızı korumak, halkımıza, güvenlik güçlerimize ve Suriyeli masum sivillere yönelik saldırıları engellemek için her türlü tedbiri almaktan imtina etmeyeceğimiz güçlü şekilde vurgulanmıştır.” ifadesine yer verildi.

Türkiye, Rusya ve İran'ın, Suriye’de Nusra Cephesi ile El Kaide veya DEAŞ’la bağlantılı tüm grupların tamamen ortadan kaldırılması amacıyla iş birliğini sürdürmeye devam edecekleri kaydedilen bildiride, tarafların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durumu ayrıntılı olarak gözden geçirdikleri ve bölgede sürdürülebilir normalleşmenin sağlanması ve insani durumun iyileştirilmesi için daha fazla çaba gösterme hususunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

Bildiride, bunun yanı sıra Suriyeli mültecilerin geri dönüşünün kolaylaştırılması gerektiğinin altı çizilerek “Taraflar bu bağlamda, uluslararası topluma, Suriyeli sığınmacı ve yerinden edilenlere yönelik gerekli desteği sağlama çağrısında bulunmuşlar ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile diğer uluslararası uzman kuruluşlar dahil olmak üzere, ilgili tüm taraflarla teması sürdürmeye hazır olduklarını teyit etmişlerdir.” ifadeleri kullanıldı.

Cenevre'de toplanan Suriye Anayasa Komitesi Yazım Komisyonu'nun 8. turunun hatırlatıldığı bildiride, “Taraflar, müteakip turun 25-29 Temmuz tarihlerinde tertiplenmesinin duyurulmasından memnuniyet duyduklarını belirtmişlerdir.” denildi.

Bildiride, bir sonraki Suriye konulu Astana görüşmelerinin ise 2022 yılının ikinci yarısında yine Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

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