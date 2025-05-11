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Dünya

İran: ABD ile müzakerelerin yapıcı ve ilerlemeye yönelik geçmesini umuyoruz

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ABD ile nükleer müzakerelerin 4. turu için Umman'ın başkenti Maskat'a hareket etti.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
İran: ABD ile müzakerelerin yapıcı ve ilerlemeye yönelik geçmesini umuyoruz

istanbul

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile 4'üncüsü düzenlenecek müzakerelerin yapıcı ve ilerlemeye yönelik geçmesini umduklarını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Erakçi, ABD ile müzakerelerin gerçekleştirileceği Umman'ın başkenti Maskat'a hareketi öncesi Tahran'da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Erakçi, "Dün Suudi Arabistan ile Katar’la gerçekleştirilen istişarelerin ardından, bugün müzakerelerin bir sonraki turuna doğru yola çıkıyorum. Bu sabah Tahran’da istişarede bulunduk. Bu turda belirleyici bir noktaya ulaşmayı umuyoruz." dedi.

İran'ın nükleer programının hukuki ve yasal temellere dayandığını savunan Erakçi, söz konusu faaliyetlerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının denetimi altında yapıldığını öne sürdü.

Nükleer faaliyetlerin İran halkının hakkı olduğunu dile getiren Erakçi, "Müzakere konuları müzakere masasında ele alınmalıdır. Umuyoruz ki bu turda, İran'ın temel tutumlarını koruyarak tamamen yapıcı ve ilerlemeye yönelik müzakereler gerçekleştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

ABD'li yetkililerin müzakere masasında farklı medyaya farklı konuşmalarını eleştiren Erakçi, şöyle devam etti:

"Eğer amaç, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağından emin olunmasıysa, bu tamamen ulaşılabilir bir hedeftir ve bu doğrultuda bir anlaşma mümkün olabilir. Ancak eğer makul olmayan, gerçek dışı ya da uygulanabilirliği olmayan talepler gündeme getirilirse, doğal olarak müzakerelerde sorun yaşanacaktır."

⁠İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu mart ayında İran lideri Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından önce Umman’da 12 Nisan'da daha sonra birer hafta arayla Roma ve tekrar Umman'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Hem İran hem ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmişti.

Dördüncü tur müzakerelerin 3 Mayıs'ta Roma'da yapılacağı açıklanmış ancak daha sonra "lojistik nedenlerden" dolayı ertelenmişti.

İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yayımlanan bir röportajında, İran'da uranyum zenginleştirme programı asla olmaması gerektiğini ve bunun ABD'nin "kırmızı çizgisi" olduğunu söylemişti.

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