Dolar
38.76
Euro
43.61
Altın
3,324.77
ETH/USDT
2,523.00
BTC/USDT
104,586.00
BIST 100
9,390.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Koray Taşdemir  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi yolunda tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığını, bu fırsatı değerlendirmek gerektiğini, Türkiye'nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki kalıcı barış müzakerelerine başlanması ve Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılması süreçlerinin hassasiyetle yürütülmesinde işbirliğini sürdürmenin önemli olduğunu belirtti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emniyet Genel Müdürlüğünden Anneler Günü'ne özel video
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır
İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlere düzenleme
AID Uluslararası Doktorlar Derneğince mobil sahra hastanesi kurulum tatbikatı yapıldı
Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz ve İç Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Anneler Günü" paylaşımı

Putin, Rusya-Ukrayna müzakereleri için yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi

Putin, Rusya-Ukrayna müzakereleri için yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'ni tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'ni tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet