Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
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Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi yolunda tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığını, bu fırsatı değerlendirmek gerektiğini, Türkiye'nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki kalıcı barış müzakerelerine başlanması ve Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılması süreçlerinin hassasiyetle yürütülmesinde işbirliğini sürdürmenin önemli olduğunu belirtti.
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