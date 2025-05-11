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Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz ve İç Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Sefa Bilgitekin  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz ve İç Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Osmaniye, Adana'nın kuzey ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Mersin'in doğusunun iç kesimlerinde akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Orta Karadeniz'de akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen gök gürültülü sağanağın, Sivas ve Tokat çevreleri ile Yozgat'ın doğu, Ordu ve Giresun'un da iç kesimlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz ve İç Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısı

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