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Yurt genelinde bu hafta da sağanak etkili olacak

Türkiye'nin büyük bölümünde bu hafta da gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Fatma Sevinç Çetin  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
Yurt genelinde bu hafta da sağanak etkili olacak

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde bu hafta gök gürültülü sağanağın etkili olacağını belirten Çelik, yağışların kuvvetinin batı bölgelerinde az, iç ve doğu bölgelerde ise yer yer kuvvetli olacağını söyledi.

Yağışların 1 hafta boyunca sürmesinin beklendiğini dile getiren Çelik, "Yağışlar özellikle Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde 3-4 gün boyunca kuvvetli olacak." dedi.

Çelik, şu anda mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların, iç kesimlerde 1-2 derece daha düşeceğini, yurdun diğer kesimlerinde mevsim normallerinde olacağını aktardı.

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara'da bu hafta parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olacağını vurgulayan Çelik, salı ve çarşamba günü başkentte gök gürültülü sağanak beklendiğini ifade etti. Çelik, Başkentte bu hafta en yüksek sıcaklığın 20 derece olacağını kaydetti.

İstanbul'da da havanın çok bulutlu olacağını aktaran Çelik, "Salı günü batı çevrelerde ve kuzey kesimlerinde kısa süreli sağanak geçişleri olabilir. İstanbul'daki en yüksek sıcaklıklar da 20 derece civarında olacak." dedi.

Çelik, İzmir'de gelecek 3-4 gün boyunca yağış beklenmediğini, sıcaklıkların 26-27 derece civarında olacağını bildirdi.

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