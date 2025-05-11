Emniyet Genel Müdürlüğünden Anneler Günü'ne özel video
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Anneler Günü'ne özel hazırladığı videoyu paylaştı.
Ankara
EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Her önemli anımızda yanımızda olan annelerimiz… İyi ki varsınız, tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.
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Paylaşımda, Havacılık Dairesi Başkanlığında görevli pilot komiserin helikopterden indiği sırada annesinin sürpriz ziyaretine ilişkin görüntülere yer verildi.
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Her Önemli Anımızda Yanımızda Olan Annelerimiz… İyi ki Varsınız❤️— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) May 11, 2025
Tüm annelerin #AnnelerGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/XSmETIws9m