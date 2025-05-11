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Emniyet Genel Müdürlüğünden Anneler Günü'ne özel video

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Anneler Günü'ne özel hazırladığı videoyu paylaştı.

Buğrahan Ayhan  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
Emniyet Genel Müdürlüğünden Anneler Günü'ne özel video

Ankara

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Her önemli anımızda yanımızda olan annelerimiz… İyi ki varsınız, tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

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Paylaşımda, Havacılık Dairesi Başkanlığında görevli pilot komiserin helikopterden indiği sırada annesinin sürpriz ziyaretine ilişkin görüntülere yer verildi.

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