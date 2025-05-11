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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin İstanbul'da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını, Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Koray Taşdemir  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Rusya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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Rusya Devlet Başkanı Putin'e görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul'da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını aktaran Erdoğan, Türkiye'nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, barışa ulaşılması noktasında bir fırsat penceresinin aralandığını, kapsamlı bir ateşkes sağlanmasının barış görüşmeleri için gerekli ortamı oluşturacağını belirtti.


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