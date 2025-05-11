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Dünya

Merz, Rusya'nın müzakerelere istekli olmasının iyi olduğunu ancak yeterli olmadığını belirtti

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'nın Ukrayna ile barış müzakeresine istekli olduğu sinyalini vermesinin iyi bir işaret olduğunu ancak hiçbir şekilde yeterli olmadığını belirtti.

Cüneyt Karadağ  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
Merz, Rusya'nın müzakerelere istekli olmasının iyi olduğunu ancak yeterli olmadığını belirtti

Berlin

Başbakan Merz yaptığı yazılı açıklamada, "Eğer Rus tarafı şimdi konuşmaya istekli olduğu sinyalini veriyorsa, bu başlangıçta iyi bir işarettir. Ancak hiçbir şekilde yeterli değildir." ifadesini kullandı.

Kiev'de, müzakereler için alan yaratmak amacıyla 30 günlük ateşkes çağrısında bulunduklarına işaret eden Merz, Ukrayna'nın bunu kayıtsız şartsız kabul ettiğine dikkati çekti.

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Moskova'nın şimdi ateşkesi kabul etmesini beklediklerini, bunun da ilk etapta gerçek görüşmeleri mümkün kılacağını kaydeden Merz, "Önce silahlar susmalı, sonra görüşmeler başlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile 2022 yılında kesintiye uğrayan doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılmasını önermişti.

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