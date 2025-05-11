Merz, Rusya'nın müzakerelere istekli olmasının iyi olduğunu ancak yeterli olmadığını belirtti
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'nın Ukrayna ile barış müzakeresine istekli olduğu sinyalini vermesinin iyi bir işaret olduğunu ancak hiçbir şekilde yeterli olmadığını belirtti.
Berlin
Başbakan Merz yaptığı yazılı açıklamada, "Eğer Rus tarafı şimdi konuşmaya istekli olduğu sinyalini veriyorsa, bu başlangıçta iyi bir işarettir. Ancak hiçbir şekilde yeterli değildir." ifadesini kullandı.
Kiev'de, müzakereler için alan yaratmak amacıyla 30 günlük ateşkes çağrısında bulunduklarına işaret eden Merz, Ukrayna'nın bunu kayıtsız şartsız kabul ettiğine dikkati çekti.
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Moskova'nın şimdi ateşkesi kabul etmesini beklediklerini, bunun da ilk etapta gerçek görüşmeleri mümkün kılacağını kaydeden Merz, "Önce silahlar susmalı, sonra görüşmeler başlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile 2022 yılında kesintiye uğrayan doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılmasını önermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.