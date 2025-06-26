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Dünya

Arnavutluk Başbakanı Rama, İngiltere’nin sığınmacı planını "utanç verici" olarak nitelendirdi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İngiltere’nin üçüncü ülkelerde sığınmacı merkezleri kurma önerisini sert sözlerle eleştirerek, planı "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Dzihat Aliju  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
Arnavutluk Başbakanı Rama, İngiltere’nin sığınmacı planını "utanç verici" olarak nitelendirdi

Tiran

Rama, uluslararası medyaya verdiği röportajda, İngiltere'nin üçüncü ülkelerde sığınmacı merkezleri kurma planını, "akıl almaz" olanın normalleştiği durum olarak tanımladı.

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Bu planı, "tamamen kabul edilemez, saçma ve utanç verici" olarak nitelendiren Rama, "İngiltere'nin göçmenleri 'atacak' yer araması, 10 yıl önce hayal bile edilemeyecek bir şeydi." dedi.

Arnavutluk Başbakanı Rama, eski İngiltere başbakanları Boris Johnson ve Rishi Sunak da dahil olmak üzere birçok İngiliz liderin bu tür önerileri tutarlı biçimde reddettiğini hatırlatarak, "Bugün İngiltere’de kabul edilen şeylerin yüzde 80’i, Brexit öncesinde hayal dahi edilemezdi." ifadesini kullandı.

Ülkesinin İtalya ile göçmen merkezleri kurulmasına yönelik anlaşmaya ve iki ülkenin benzersiz tarihi bağlarına işaret eden Rama, "İtalya, bizden bir şey istediğinde, evet diyoruz, nokta." şeklinde konuştu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın geçen ay Arnavutluk'a gerçekleştirdiği ziyarette duyurduğu "geri gönderme merkezleri" adı verilen plan, İngiltere'deki yasal yolları tüketen ve sığınma talepleri reddedilen kişilerin üçüncü ülkelere gönderilmesini öngörüyor.

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