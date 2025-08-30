Dolar
Dünya

İngiltere'de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Zuhal Demirci  | 30.08.2025 - Güncelleme : 30.08.2025
İngiltere'de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi Fotoğraf: Zuhal Demirci/AA

Londra

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile Silahlı Kuvvetler Ataşesi Albay Gökhan Tozman'ın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında verilen resepsiyona, İngiltere'de bulunan farklı ülkelerin üst düzey askeri temsilcileri, Türk sivil toplum kuruluşu (STK) başkanları, büyükelçilik çalışanları ve basın mensupları katıldı.

Resepsiyon saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve İngiltere milli marşının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Ertaş, daha sonra misafirlere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu.

Ertaş, mesajın ardından yaptığı konuşmada, 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı'nda kesin zafer kazandığını belirterek, bu nedenle, bu günün aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri Günü olarak da kutlandığını söyledi.

Büyükelçi Ertaş, TSK'nın gücü ve ulusal savunma sanayinin artan kapasitesiyle gurur duyduklarını vurgulayarak, TSK'nın Türkiye'yi korumaya, bölgesel ve küresel güvenliğe katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtti.

Ertaş, bu zaferden bir yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edildiğini, modern ve demokratik bir devletin temellerinin atıldığı ifade etti.

Türkiye'nin kurulduğu günden bu yana İngiltere ile güçlü ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Ertaş, iki ülke arasındaki ortaklığın özellikle savunma ve güvenlik alanlarda geliştiğinin altını çizdi.

Büyükelçi Ertaş, "Geçen ay Türkiye'ye Typhoon savaş uçaklarının teslimatı konusunda imzalanan mutabakat zaptı, bu yakın ilişkilerin somut örneğidir. İki NATO müttefiki olarak Avrupa ve ötesinde barış ve istikrar için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Ertaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk ile bu ülke için büyük fedakarlıklar yapan tüm şehitler ve gazilere saygılarını sunduğunu sözlerine ekledi.

Programda, Albay Gökhan Tozman da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Resepsiyon kapsamında, ayrıca Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla hazırlanan özel video klip gösterildi.

Konuşmaların ardından davetlilere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

