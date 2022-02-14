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Dünya

Arjantin'deki orman yangınlarında 500 bin hektardan fazla alan zarar gördü

Arjantin'in kuzeyindeki Corrientes eyaletinde, uzun süredir devam eden orman yangınlarında yaklaşık 519 bin hektarlık alanın tahrip olduğu açıklandı.

Muhammed Emin Canik   | 14.02.2022
Arjantin'deki orman yangınlarında 500 bin hektardan fazla alan zarar gördü

Buenos Aires

Arjantin resmi haber ajansı TELAM'da yer alan habere göre, Ulusal Tarım Teknolojisi Enstitüsü (INTA) uzmanlarının hazırladığı raporda ülkenin kuzeyinde, Paraguay ve Uruguay sınırında bulunan Corrientes eyaletinde ocaktan bu yana kırsal alanlarda devam eden yangınların yaklaşık 519 bin hektarlık alanı etkilediği belirtildi.

Raporda, ocak ayının ortasından bu yana yanan kırsal alanın 80,4 bin hektardan, 518,9 bin hektara çıkarak 6 katından fazla arttığına dikkat çekildi.

Ayrıca raporda, şiddetli kuraklığın körüklediği yangınların tahrip ettiği alanın Corrientes eyaletinin yaklaşık yüzde 6'sına tekabül ettiği ifade edildi.

Sivil Savunma Operasyonlar Şefi Orlando Bertoni, yangınlar ve özellikle duman nedeniyle Corrientes'in kuzeyindeki Parana nehri kıyısında bir otelin ve bölgedeki evlerin tahliye edildiğini söyledi.

Ordu mensupları ile çok sayıda ekibin yangınlara müdahale ettiğini aktaran Bertoni, yangınların orman üretimini olumsuz etkilediğine işaret ederek, "Bir yangını kontrol altına alıyoruz, başkaları çıkıyor." dedi.

Öte yandan, yangınlar nedeniyle eyaletin Mercedes kentindeki, 50 yıldan uzun süredir çalışma yürüten INTA ofisi kullanılmaz hale geldi.

INTA Corrientes üyesi Violeta Hauck, El Litoral gazetesine yaptığı açıklamada, INTA ofisinin bulunduğu alanın 95'inin yapılan çalışmalar ile yangında kaybedildiğini aktardı.

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