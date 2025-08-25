Cezayir’in 7 kentinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor
Cezayir’in 7 kentinde 16 noktada çıkan orman yangınlarının birçoğunun söndürüldüğü, bazı noktalarda ise söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Cezayir Sivil Savunma İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, El-Buleyda, Tizi Vizu, Bumerdas, Mila, el-Media, Bicaye ve Ayn Difla kentlerinde dünden bu yana 16 noktada orman yangınının çıktığı belirtildi.
Bu 16 noktanın, 9’unda çıkan yangınların tamamen söndürüldüğü, 3’ünde soğutma çalışmalarının sürdüğü, 3 noktada ise söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Yangın söndürme çalışmalarının karadan ve havadan sürdürüldüğü aktarıldı.