Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinlikleri için geldiği Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Devlet Bahçeli'yi Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nda ziyaret etti
logo
Dünya

Cezayir’in 7 kentinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor

Cezayir’in 7 kentinde 16 noktada çıkan orman yangınlarının birçoğunun söndürüldüğü, bazı noktalarda ise söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Esat Fırat  | 25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
İstanbul

Cezayir Sivil Savunma İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, El-Buleyda, Tizi Vizu, Bumerdas, Mila, el-Media, Bicaye ve Ayn Difla kentlerinde dünden bu yana 16 noktada orman yangınının çıktığı belirtildi.

Bu 16 noktanın, 9’unda çıkan yangınların tamamen söndürüldüğü, 3’ünde soğutma çalışmalarının sürdüğü, 3 noktada ise söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Yangın söndürme çalışmalarının karadan ve havadan sürdürüldüğü aktarıldı.

