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Dünya

Arap ülkelerinde yağış ve toz fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor

Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt ve Lübnan'da aşırı yağış, rüzgar ve toz fırtınası ulaşım, sağlık ve enerji sorunlarına yol açıyor.

İbrahim Khazen, Çağrı Koşak   | 01.02.2023
Arap ülkelerinde yağış ve toz fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul

Mısır Yerel Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki El-Burullus, doğusundaki El-Ariş ve Es-Suhne limanlarının "rüzgar hızındaki artış ve dalgaların yükselmesi nedeniyle kapatıldığı" bildirildi.

Ülkenin sahil kesiminde aşırı yağış ve rüzgar nedeniyle kötü hava koşullarının etkili olduğu belirtilen açıklamada, enerji iletim hatlarının hasar görmesi ve elektrik çarpması sonucu birçok çiftlik hayvanının telef olduğu aktarıldı.

Açıklamada, yerel makamlara acil duruma karşı hazırlıklı olunması yönünde talimat verildiği kaydedildi.

Toz fırtınası tehlikesi uyarısı

Ürdün, BAE, Katar ve Kuveyt'te ise aşırı rüzgarın yol açtığı toz fırtınası tehlikesi uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamalarda, toz fırtınasının görüş açısının kapanmasına ve solunum yolu hastalıklarına yol açabileceği ifade edildi.

Lübnan'da "Farah" fırtınası bekleniyor

Lübnan Meteoroloji Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Farah" adı verilen fırtınanın hafta sonuna kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Rüzgarın yanı sıra sahil kesiminde sağanağa ve yüksek bölgelerde kar yağışına neden olacağı belirtilen fırtınanın yarından itibaren etkisinin hafiflemesinin beklendiği kaydedildi.

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