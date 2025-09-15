Dolar
41.33
Euro
48.57
Altın
3,643.78
ETH/USDT
4,518.00
BTC/USDT
114,865.00
BIST 100
10,791.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Talim Ankara’da “2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Kur'an Kursları Açılış Programı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Yargıtay "darbe iyidir iyi" paylaşımını yapan kişiye verilen cezayı onadı

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sosyal medya hesabından "darbe iyidir iyi" şeklinde paylaşımlar yapan kişiye "suçu ve suçluyu övme" suçundan verilen cezayı onadı.

Abdullah Sarica  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
Yargıtay "darbe iyidir iyi" paylaşımını yapan kişiye verilen cezayı onadı

Ankara

Dairenin kararına göre, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında bir kişi sosyal medya hesabından, "Darbe girişimi toplumun ve ülkenin refahı düşüncesiyle yapılmıştır. Ülkede her şey güllük gülistanlık olduğu için olmadı" ve "darbe iyidir iyi" şeklinde paylaşımlar yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Darbe girişiminin bastırılmasının ardından da başka kullanıcıların paylaşımlarına "Darbeyi def edenler gün gelecek 'darbe keşke olsaydı' diyecek." şeklinde yorum yazan kişi hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca "suçu ve suçluyu övme"den dava açıldı.

Yargılamayı yapan Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesi, atılı suçtan sanığa 3 bin 750 lira adli para cezası verdi. Karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesince de hukuka uygun bulundu.

Suç işleme kastıyla hareket etmediğini ileri süren sanık, karara itiraz etti. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki hükmü onadı.

Dairenin kararında, sanığın FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimini övme şeklindeki eylemlerine uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği belirtilerek, üst sınırdan ceza verilmesi gerekirken aleyhe temyiz başvurusu olmaması nedeniyle bozma kararı verilmediği ifade edildi.

Sanığın atılı suçu işlediğinin sabit olduğuna işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Suç tarihleri ile saati itibarıyla olayda kamu düzeni bakımından açık ve yakın tehlikenin bulunduğu, oluşan infial gözetildiğinde cezada orantılılık ilkesi nazara alındığında temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesinin isabetli olduğu anlaşıldığından, sanık müdafinin temyiz itirazları yerinde görülmemiş, Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararda eleştirilen husus dışında hukuka aykırılık bulunmamıştır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
72 binden fazla motokurye kayıt altına alındı
Türkiye'nin ilk "kırsal uydu kenti", hak sahibi depremzedelerden tam not aldı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davada ara karar
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
Türkiye-Japonya ilişkilerinin başlangıcı Ertuğrul Fırkateyni'nin üzerinden 135 yıl geçti

Benzer haberler

Yargıtay "darbe iyidir iyi" paylaşımını yapan kişiye verilen cezayı onadı

Yargıtay "darbe iyidir iyi" paylaşımını yapan kişiye verilen cezayı onadı

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 4 şüpheli tutuklandı

FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 40 şüpheli tutuklandı

FETÖ'ye yönelik 21 ildeki operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye yönelik 21 ildeki operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet