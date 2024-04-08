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Dünya

Arap ülkeleri ve İran'da, Ramazan Bayramı çarşamba günü başlayacak

Arap ülkeleri ve İran, Ramazan Bayramı'nın çarşamba başlayacağını duyurdu.

Gülşen Topçu, Ekip  | 08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
Arap ülkeleri ve İran'da, Ramazan Bayramı çarşamba günü başlayacak

İstanbul

Suudi Arabistan, Katar, Lübnan, Yemen, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Kuveyt, Bahreyn, Sudan, Tunus, Cezayir ve İran'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu ülkeler, bayramın birinci gününün çarşamba olduğunu açıkladı.

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