Arap ülkeleri ve İran'da, Ramazan Bayramı çarşamba günü başlayacak
Arap ülkeleri ve İran, Ramazan Bayramı'nın çarşamba başlayacağını duyurdu.
İstanbul
Suudi Arabistan, Katar, Lübnan, Yemen, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Kuveyt, Bahreyn, Sudan, Tunus, Cezayir ve İran'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Söz konusu ülkeler, bayramın birinci gününün çarşamba olduğunu açıkladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.