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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Arap Birliği: İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki soykırımla tehciri hedefliyor

Arap Birliği, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki soykırımı, Filistinlileri tehcir etme planları doğrultusunda sürdürdüğünü bildirdi.

Abdulsalam Fayez, Mahmut Geldi  | 14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
Arap Birliği: İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki soykırımla tehciri hedefliyor

İstanbul

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İsrail ordusunun Cibaliya bölgesi başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sürdürdüğü saldırıları şiddetle kınadı.

İsrail'in, "dünyanın Lübnan'da işlenen suçlara odaklanmasını fırsat bilerek Gazze'deki yüz kızartıcı suçlarına yenilerini eklediğinin" altını çizen Ebu Gayt, "İsrail, söz konusu saldırılarıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyini diğer bölgelerden koparma, Filistinlilerin tümünü yerinden etme ve tehcir planlarını hayata geçirmeyi hedefliyor." ifadesini kullandı.

Ebu Gayt, Tel Aviv yönetiminin, gıda ve su gibi temel maddeleri engelleyerek Gazze'de yaşayan Filistinlilere karşı son derece acımasız bir politika yürüttüğünü belirtti.

İsrail ordusu, 10 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a kara ve hava saldırılarını sürdürürken, bölgeyi sıkı bir ablukaya tabi tutuyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 227 Filistinli öldü, 98 bin 464 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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