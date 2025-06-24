Ankete göre, çoğu Avrupalı Trump'ın ABD Başkanlığının dünya barışı için "kötü" olduğu görüşünde
Ankete göre, çoğu Avrupalı, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu görevde olmasının kendi ülkeleri ve dünya barışı için "kötü" olduğunu düşünüyor.
İstanbul
Düşünce kuruluşu Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nin (ECFR) aralarında Fransa, Almanya, İngiltere ve İspanya'nın da bulunduğu 12 Avrupa ülkesinde 16 bin 440 kişiyle yaptığı ankete göre, İtalya hariç diğer ülke vatandaşlarının çoğu, ABD'nin Avrupa'da askeri varlığını azaltmasının gündeme geldiği bugünlerde savunma harcamalarını artırma politikasını destekliyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
12 Avrupa ülkesinde çoğu kişi, Trump'ın ABD Başkanı olmasının dünya barışı için "kötü" olduğu görüşünü paylaştı.
Polonya ve Romanya hariç, diğer 10 ülkeden vatandaşların çoğu da Trump'ın göreve gelmesinin kendi ülkeleri için iyi olmadığı yorumunu yaptı.
Ayrıca, 12 ülkenin hepsinde vatandaşların çoğu Trump'ın Çin'le rekabette "başarılı olmadığını" kaydederken, Macaristan dışındaki 11 ülkede ise çoğu vatandaş, Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşını bitirme konusunda "başarısız olduğunu" belirtti.
Aralarında Portekiz, İngiltere, Fransa, Almanya ve İspanya'nın bulunduğu 9 ülke, Avrupa'nın ABD'ye dayanmayan kendi nükleer caydırıcılığını oluşturması fikrine destek verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.