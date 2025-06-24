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Dünya

Ankete göre, çoğu Avrupalı Trump'ın ABD Başkanlığının dünya barışı için "kötü" olduğu görüşünde

Ankete göre, çoğu Avrupalı, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu görevde olmasının kendi ülkeleri ve dünya barışı için "kötü" olduğunu düşünüyor.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
Ankete göre, çoğu Avrupalı Trump'ın ABD Başkanlığının dünya barışı için "kötü" olduğu görüşünde Fotoğraf: Celal Güneş/AA

İstanbul

Düşünce kuruluşu Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nin (ECFR) aralarında Fransa, Almanya, İngiltere ve İspanya'nın da bulunduğu 12 Avrupa ülkesinde 16 bin 440 kişiyle yaptığı ankete göre, İtalya hariç diğer ülke vatandaşlarının çoğu, ABD'nin Avrupa'da askeri varlığını azaltmasının gündeme geldiği bugünlerde savunma harcamalarını artırma politikasını destekliyor.

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12 Avrupa ülkesinde çoğu kişi, Trump'ın ABD Başkanı olmasının dünya barışı için "kötü" olduğu görüşünü paylaştı.

Polonya ve Romanya hariç, diğer 10 ülkeden vatandaşların çoğu da Trump'ın göreve gelmesinin kendi ülkeleri için iyi olmadığı yorumunu yaptı.

Ayrıca, 12 ülkenin hepsinde vatandaşların çoğu Trump'ın Çin'le rekabette "başarılı olmadığını" kaydederken, Macaristan dışındaki 11 ülkede ise çoğu vatandaş, Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşını bitirme konusunda "başarısız olduğunu" belirtti.

Aralarında Portekiz, İngiltere, Fransa, Almanya ve İspanya'nın bulunduğu 9 ülke, Avrupa'nın ABD'ye dayanmayan kendi nükleer caydırıcılığını oluşturması fikrine destek verdi.​​​​​​​

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