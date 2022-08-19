Dolar
18.10
Euro
18.26
Altın
1,753.84
ETH/USDT
1,742.80
BTC/USDT
21,899.00
BIST 100
3,040.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması'na katılıyor.
logo
Dünya

Amerikalı yargıç, Mar-a-Lago yeminli beyanlarını kısmen açıklama ısrarını sürdürdü

Florida'daki federal mahkemenin yargıcı Reinhart, Adalet Bakanlığından FBI'ın eski Başkan Trump'ın Mar-a-Lago malikanesinde yaptığı arama için kullandığı yeminli ifadelerin bazı kısımlarının açıklanması konusundaki kararlı duruşunu devam ettirdi.

Mücahit Oktay   | 19.08.2022
Amerikalı yargıç, Mar-a-Lago yeminli beyanlarını kısmen açıklama ısrarını sürdürdü Fotoğraf: Nathan Posner/AA

New York

ABD'nin Florida eyaletindeki federal mahkemede Mar-a-Lago belgelerinin halkla paylaşılmasını isteyen Yargıç Bruce Reinhart, Adalet Bakanlığı müfettişlerinin, aramanın gerekçesini ortaya koyan yeminli beyanların, soruşturmaya zarar vereceği sebebiyle, açıklanmasına itiraz etmeleri üzerine duruşmayı 25 Ağustos'a erteledi.

Reinhart, yeminli beyanların kamuya açıklanmasının, soruşturmaya vereceği zararlar konusunda Bakanlık müfettişlerinden daha fazla gerekçe ortaya koymaları ve bunun için hazırlanacak belgeleri 25 Ağustos'a kadar mahkemeye sunmalarını talep etti.

Reinhart, daha sonra Bakanlığın önerdiği düzeltmeleri değerlendireceğini ve yeminli beyanların en azından bir kısmını kamuoyuyla paylaşacağını ve bunun potansiyel olarak federal soruşturmaya yeni bakış açıları kazandıracağını belirtti.

Duruşmaya katılan Adalet Bakanlığı yetkilisi Jay Bratt ise yeminli beyanların açıklanmasının "Halkı anlamlı bir şekilde bilgilendirmeyeceğini, hiçbir amaca hizmet etmeyeceğini ayrıca bazı tanıkları tehlikeye atacağını" ifade etti.

Yeminli ifadenin tamamının halka açıklanmaması gerektiğine henüz ikna olmadığını söyleyen Reinhart, şeffaflık konusunda son kararını vermeden önce Adalet Bakanlığı ile ek gizli görüşmeler yapabileceğini söyledi.

Yeminli beyanların açıklanmasına giden süreç

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, 11 Ağustos’ta, Donald Trump'ın malikanesine yapılan FBI baskını hakkında ilk defa açıklama yaparak, aramayı kendisinin onayladığını söylemiş, kamuoyunda süren tartışmalar üzerine olayın daha net anlaşılması için Adalet Bakanlığının arama emri ve el konulan malzemelerle ilgili gizliliğin kaldırması talebiyle Florida Bölge Mahkemesine başvuruda bulunduklarını duyurmuştu.

ABD’nin önde gelen medya kuruluşları, federal mahkemeden, FBI ajanlarının Trump’ın Mar-a-Lago malikanesinde arama yapmak zorunda kalmasının muhtemel nedenini açıklayan argümanı ortaya koyan yeminli beyanın açıklanması başvurusunda bulunmuştu.

Trump’ın da arama emrinin kamuoyu ile paylaşılmasına karşı olmadığını belirtmesi üzerine federal yargıç, 12 Ağustos’ta arama emrini ve el konulan malzemeler listesi tutanağını kamuya açıklamıştı.

16 Ağustos'ta Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, “Hükümetin beyanının bu aşamada ifşa edilmesi, muhtemelen, bu soruşturma ilerledikçe ve diğer yüksek profilli soruşturmalarda yardım istenebilecek tanıkların gelecekteki iş birliğini sekteye uğratacaktır." ifadesine yer verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna'dan mısır taşıyan "Fulmar S" isimli gemi İzmir Alsancak Limanı'na geldi
Hatay'da 'narko alan' uygulamasında 29 zanlı yakalandı
İletişim Başkanı Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretine ilişkin paylaşım
Karadağ'da hükümet için 'güvensizlik oylaması' çanları çalıyor
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Amerikalı yargıç, Mar-a-Lago yeminli beyanlarını kısmen açıklama ısrarını sürdürdü

Amerikalı yargıç, Mar-a-Lago yeminli beyanlarını kısmen açıklama ısrarını sürdürdü

Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence'den "FBI'ya yönelik saldırılar durmalı" çağrısı

ABD'deki ön seçimlerde Alaska'da Trump karşıtı aday kazandı

ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın evine yapılan baskının detaylarının açıklanmasına karşı

ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın evine yapılan baskının detaylarının açıklanmasına karşı
Trump, evine yapılan FBI baskınında pasaportlarının 'çalındığını' savundu

Trump, evine yapılan FBI baskınında pasaportlarının 'çalındığını' savundu
Richard Nixon'ın mirası Donald Trump'ı sanık sandalyesine oturtacak mı?

Richard Nixon'ın mirası Donald Trump'ı sanık sandalyesine oturtacak mı?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet