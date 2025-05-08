Almanya'nın Baden Württemberg eyaletinde AfD'li yetkililerin silah ruhsatlarının incelenmesi talebi
Almanya'nın Baden Württemberg eyalet parlamentosundaki Yeşiller Partisi üyeleri, eyalet hükümetinden Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin üyelerinin anayasaya sadakatlerinin ve silah ruhsatlarının sistematik olarak incelenmesini istedi.
Köln
Alman Haber Ajansına (dpa) göre, Baden Württemberg eyalet parlamentosundaki Yeşiller Partisi üyeleri, Baden Württemberg İçişleri Bakanı Thomas Strobl'a yazdıkları mektupta AfD'nin kesinlikle aşırı sağcı olarak sınıflandırılmasının, güneybatıda AfD üyesi kamu görevlileri açısından artık sonuçlarının olması gerektiğini belirtti.
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Yeşiller Partisi Meclis Grup Başkanı Andreas Schwarz'ın imzasıyla gönderilen mektupta, devleti kendi içindeki anayasa düşmanlarından korumak için somut önlemler alınması gerektiği vurgulanarak, kamu hizmetindeki AfD'lilerin anayasaya sadakatlerinin ve silah ruhsatlarının sistematik olarak incelenmesi talep edildi.
Mektupta, "AfD üyesi olduğu bilinen kamu görevlilerinin anayasaya bağlılığı sistematik olarak denetlenmeli. Memuriyetten çıkarma dahil her bir olayda ayrı ayrı titizlikle incelenmelidir." ifadeleri kullanıldı.
Baden Württemberg İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı açıklamada, AfD üyesi yetkililere karşı aceleci davranılmaması gerektiğini belirterek, özellikle federal ve eyalet hükümetlerinin ortak yaklaşımının önemli olduğunu kaydetti.
"AfD, kesin aşırı sağcı bir oluşum"
Almanya'nın iç istihbarat kurumu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), üç yıllık soruşturmanın ardından 2 Mayıs Cuma günü AfD'yi "kesin aşırı sağcı bir oluşum" olarak sınıflandırmıştı.
BfV'den yapılan açıklamada, AfD'nin bir bütün olarak insan onurunu hiçe sayan aşırılıkçı eğilimleri sebebiyle bu şekilde sınıflandırıldığı ve "partide hakim olan etnik ve soya dayalı halk anlayışının özgür demokratik temel düzenle bağdaşmadığının tespit edildiği" belirtilmişti.
AfD ise bu karara tepki göstererek Anayasayı Koruma Teşkilatına dava açtığını duyurmuştu.
AfD, 23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimde yüzde 20,8 oy alarak Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin ardından sandıktan ikinci çıkmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.