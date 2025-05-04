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Anket: Alman halkının yüzde 48'i aşırı sağcı AfD'nin yasaklanmasını destekliyor

Almanya'da yapılan ankete göre, Almanların neredeyse yarısı aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin yasaklanmasını destekliyor.

Cüneyt Karadağ  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
Anket: Alman halkının yüzde 48'i aşırı sağcı AfD'nin yasaklanmasını destekliyor

Berlin

Insa Anket Enstitüsü tarafından haftalık Alman Bild am Sonntag gazetesi için yapılan ankete katılanların yüzde 48'i AfD'nin yasaklanmasından yana görüş beyan etti.

2-3 Mayıs tarihlerinde 1001 kişiyle gerçekleştirilen ankete katılanların yüzde 37'si yasağa karşı çıkarken yüzde 15'i ise kararsız olduğunu belirtti.

Anket, ayrıca Almanların yüzde 61'inin AfD'yi "aşırı sağcı" parti olarak gördüğünü ortaya koydu.

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"AfD, kesin aşırı sağcı bir oluşum"

Almanya'nın iç istihbarat kurumu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), üç yıllık soruşturmanın ardından cuma günü AfD'yi "kesin aşırılık yanlısı grup" olarak sınıflandırmıştı.

BfV'den yapılan açıklamada, AfD'nin bir bütün olarak insan onurunu hiçe sayan aşırılıkçı eğilimleri sebebiyle "kesin aşırı sağcı oluşum" olarak sınıflandırıldığı ve "partide hakim olan etnik ve soya dayalı halk anlayışının özgür demokratik temel düzenle bağdaşmadığının tespit edildiği" belirtilmişti.

AfD, 23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimde yüzde 20,8 oy alarak Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin ardından sandıktan ikinci çıkmıştı.

Almanya’da Anayasa Mahkemesinin bir partinin anayasaya aykırı olup olmadığını tespit edebilmesi için Alman hükümeti, Federal Meclis veya Federal Eyalet Temsilciler Meclisinin mahkemeye başvurması gerekiyor ancak şimdiye kadar bu üç "anayasal kurum" böyle bir talepte bulunmadı.

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