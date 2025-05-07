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Dünya

Almanya Başbakanı Merz, ABD hükümetinden Alman iç siyasetinin "dışında kalmasını" istedi

Almanya'nın yeni Başbakanı Friedrich Merz, ABD hükümetine ülkesinin iç siyasetinin "dışında kalması" çağrısında bulundu.

Erbil Başay  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
Almanya Başbakanı Merz, ABD hükümetinden Alman iç siyasetinin "dışında kalmasını" istedi

Berlin

Merz, Alman kamu yayıncısı ZDF'ye yaptığı açıklamada, Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin Almanya'da "aşırı sağcı oluşum" olarak sınıflandırılmasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun paylaşımını değerlendirdi.

Bunların Almanya hakkında "saçma görüşler" olduğunu belirten Merz, "Amerika'dan her zaman aşırı uç partiler ile siyasi merkez partileri arasında ayrım yapabildikleri yönünde izlenim edinmiştim." dedi.

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Kendisinin hiçbir zaman ABD'deki seçim kampanyasına karışmadığını vurgulayan Merz, "Amerikan hükümetini, Almanya iç siyasetini, iç siyaset olarak bırakmaya ve bu tür parti siyaseti bakışının büyük ölçüde dışında kalmaya cesaretlendirmek ve teşvik etmek isterim." şeklinde konuştu.

Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile henüz tanışmadığını dile getirerek, Trump ile yarın telefonda görüşeceği bilgisini paylaştı.

Trump ile en geç haziran sonunda yapılacak NATO Zirvesi'nde tanışacağını ifade eden Merz, "Belki de daha önce. Birbirimizle açık konuşacağız. Ben açıkça tutumumuzu ortaya koyacağım." dedi.

Başbakan Merz, bu tutumun sadece Almanya'nın değil, aynı zamanda Avrupa'nın tutumu olduğunun altını çizerek, "Avrupalılar olarak sunabileceğimiz bir şeyimiz var. Hatta birlikte ABD'den büyüğüz, buradaki tüketici sayısı Amerika ve Kanada'nın toplamından daha fazla." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio sosyal medya platformu X'ten AfD'nin Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından "aşırı sağcı oluşum" şeklinde sınıflandırılmasına ilişkin paylaşımda bulunmuştu.

Rubio, Almanya'nın gizli servisine muhalefeti izlemek için yeni yetkiler verdiğini belirterek, "Bu, demokrasi değil. Bu, örtülü tiranlıktır." yorumunu yapmıştı.


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