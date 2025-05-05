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Dünya

Almanya’da Hessen Eyaleti Bakanı Pentz, AfD’li milletvekillerini yurt dışı gezilerine götürmeyecek

Almanya’da Hessen Eyaleti Bakanı Pentz, Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının Almanya için Alternatif Partisi’ni (AfD) "aşırı sağcı oluşum" olarak belirtmesinin ardından bu partinin milletvekillerini yurt dışı gezilerine götürmeyeceğini belirtti.

Erbil Başay  | 05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
Almanya’da Hessen Eyaleti Bakanı Pentz, AfD’li milletvekillerini yurt dışı gezilerine götürmeyecek

Berlin

Almanya’da Hessen eyaletinin Federal ve Avrupa İşleri Bakanı Manfred Pentz, Alman Haber Ajansı DPA’ya yaptığı açıklamada, AfD’nin "aşırı sağcı bir oluşum" olduğunu hatırlatarak iki AfD’li eyalet milletvekilini yapılacak yurt dışı gezisi delegasyonundan çıkardığını ifade etti.

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AfD’li siyasetçileri bundan böyle diğer gezilere de davet etmeyeceğini belirten Pentz, uluslararası muhataplarından aşırı sağcı bir partinin temsilcileriyle aynı masaya oturmalarını isteyemeyeceğini vurguladı.

Pentz, Almanya’nın tarihini dikkate alarak, Polonya, Fransa, İtalya ve İsrail gibi ülkelerden aşırı sağcı parti temsilcileriyle fotoğraf çektirmelerini beklemediğini kaydetti

Bakan Pentz’in, eyalet milletvekilleriyle birlikte 5 günlük ziyaret için bu akşam Sırbistan ve Hırvatistan’a gideceği, iki AfD milletvekilinin ise daha önce geziden çıkarıldığı bildirildi.

AfD'ye üye memurların durumu tartışılıyor

AfD’nin aşırı sağcı olarak tanımlanmasının ardından, bu durumun partiye üye memurlar için ne gibi sonuçlar doğuracağına dair tartışmalar başladı.

Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Roman Poseck, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının (BfV) AfD'ye yönelik tanımlamasının kamu sektöründe çalışan AfD üyeleri için ne anlama geleceğini inceleyeceklerini belirterek, emniyet birimleri ve eyalet yönetiminde çalışanların özgürlükçü temel düzeni her zaman savunacaklarını garanti etmeleri gerektiğini vurguladı.

Poseck, bu kişilerin durumu konusunda Almanya genelinde aynı çizgide hareket edilmesini isteyerek bunu tüm eyaletlerin içişleri bakanlarının katıldığı toplantıda gündeme getireceğini kaydetti.

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann da Poseck’e destek vererek, AfD üyelerinin kamu alanındaki çalışmalar için ne gibi sonuçlar doğurabileceğinin incelenmesi gerektiğini söyledi.

Kuzey-Ren Vestflya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul ise, bu konuda hızlı kararlar alınmamasını isteyerek, "Bir kişiyi kamu görevinden uzaklaştırmak istiyorsanız, bu kişinin devlete karşı sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini kanıtlamanız gerekir." dedi.

Almanya Memurlar Birliği (DBB) Başkanı Ulrich Silberbach, kamu yayıncısı MDR’ye yaptığı açıklamada, BfV'nin tanımlamasının şimdilik kamuda çalışan AfD üyeleri için bir sonuç doğurmayacağını belirtti.

Bunun Anayasa Mahkemesi tarafından aşırı sağcı olarak sınıflandırılmayan tüm partiler için geçerli olduğunu vurgulayan Silberbach, "Anayasa Mahkemesi bu kararı onaylarsa, (kamuda) çalışanlar bu partiye oy verip vermemeyi ciddi olarak düşünmelidir." ifadesini kullandı.

Silberbach, AfD üyeliği, ancak partinin Anayasa Mahkemesi tarafından yasaklanması halinde (kamuda) çalışanlar için ciddi bir sorun haline gelebileceğini aktardı.

Hiçbir memurun parti üyeliğini açıklamak zorunda olmadığını ifade eden Silberbach, burada, kişinin kamuoyunda anayasaya aykırı tutumları savunup savunmadığı veya buna uygun davranıp davranmadığının belirleyici olduğunu kaydetti.

Almanya'nın iç istihbarat kurumu BfV, üç yıllık soruşturmanın ardından 2 Mayıs Cuma günü AfD'yi "kesin aşırı sağcı bir oluşum" olarak sınıflandırmıştı.

BfV'den yapılan açıklamada, AfD'nin bir bütün olarak insan onurunu hiçe sayan aşırılıkçı eğilimleri sebebiyle bu şekilde sınıflandırıldığı ve "partide hakim olan etnik ve soya dayalı halk anlayışının özgür demokratik temel düzenle bağdaşmadığının tespit edildiği" belirtilmişti.

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