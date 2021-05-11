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Dünya

Almanya'da Türk siyasetçi, İsrail'in Filistin'e saldırılarını eleştirdiği için görevinden ayrılmak zorunda kaldı

Almanya'da Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi Berlin Teşkilatı Yönetim Kurulu üyesi Erdil, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını "terör" olarak nitelediği için görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

Cüneyt Karadağ   | 11.05.2021
Almanya'da Türk siyasetçi, İsrail'in Filistin'e saldırılarını eleştirdiği için görevinden ayrılmak zorunda kaldı

Berlin

Almanya'da Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Berlin Teşkilatı Yönetim Kurulu üyesi Ayten Erdil'in, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail’in saldırılarını insanlık suçu olarak değerlendirmesi ve "Bu terörün savunulacak hiçbir yönü yoktur." ifadelerini kullanmasına partisinden ve sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi.

CDU Berlin Teşkilatı Twitter üzerinden Ayten Erdil’in bu paylaşımına tepki göstererek, "Biz bu yaklaşımı kesinlikle paylaşmıyoruz. Bu CDU’nun politikasıyla bağdaşmaz. Biz onunla konuştuk yönetim kurulundaki görevini bıraktı." açıklamasında bulundu.

Ayten Erdil'in söz konusu paylaşımını sildiği ve telefonlarını kapatarak kimseyle görüşmek istemediği öğrenildi.



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