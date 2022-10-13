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Dünya

Almanya'da Sağlık Bakanı Lauterbach'ı kaçırmayı planlayan bir kadın gözaltına alındı

Almanya’da Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’ı kaçırmayı planlayan bir kadının gözaltına alındığı bildirildi.

Erbil Başay   | 13.10.2022
Almanya'da Sağlık Bakanı Lauterbach'ı kaçırmayı planlayan bir kadın gözaltına alındı

Berlin

Federal Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınan Alman vatandaşı Elizabeth R'nin bir terör örgütünde elebaşı olmak ve federal hükümete karşı ihanet girişiminin hazırlanmasında suç ortaklığı yapmakla suçlandığı belirtildi.

Elizabeth R’nin Alman anayasasını ve temel düzeni reddeden bir ideolojiye sahip olduğu ve Almanya’nın bir otoriter sisteme geçmesini savunduğu aktarılan açıklamada, bu sebeple hedeflerini gerçekleştirmek için bir terör örgütüne katıldığı kaydedildi.

Açıklamada örgütün, Almanya’da iç savaş benzeri koşulları çıkarmayı ve böylece federal hükümetin ve parlamenter demokratik düzenin devrilmesini sağlamayı hedeflediği bilgisi paylaşıldı.

Bunun için örgütün, elektrik tesislerine saldırılar yapmanın yanı sıra gerektiğinde korumalarını öldürerek Sağlık Bakanı Lauterbach’ın kaçırılmasını planladığı aktarılan açıklamada, örgütün idari kısmında yer alan Elizabeth R’nin burada önemli bir pozisyon üstlendiği belirtildi.

Elizabeth R’nin patlayıcı madde ve silah temin etme çabalarında da yer aldığı aktarılan açıklamada, bu kişinin ayrıca örgüte eleman kazandırma çalışmalarına katıldığı kaydedildi.

Zanlının bugün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılacağı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan örgüt üyesi 4 kişi nisanda tutuklanmıştı.

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