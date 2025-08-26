Dolar
41.02
Euro
47.71
Altın
3,375.87
ETH/USDT
4,418.20
BTC/USDT
110,189.00
BIST 100
11,481.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malazgirt Zaferi’nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı"nda konuşuyor. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Avdagiç, AA Finans Masası'na konuk oldu.
logo
Gündem

Emine Erdoğan'dan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümünü kutladı.

Utku Şimşek  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
Emine Erdoğan'dan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü paylaşımı

Ankara

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olan, milletimizin azim ve imanla kazandığı Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yılı kutlu olsun. Sultan Alparslan başta olmak üzere Malazgirt destanını yazan kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyor, Malazgirt ruhunun bizlere daima güç vermesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: Malazgirt ruhu, Terörsüz Türkiye idealimizin de yol haritalarından biridir
Özel halk otobüsü işletmecilerinden, biriken alacaklarının ödenmemesi nedeniyle İBB'ye tepki
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 42'ye düştü
Emine Erdoğan'dan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin hakkını, hukukunu en güçlü şekilde savunuyoruz

Benzer haberler

İletişim Başkanı Duran: Malazgirt ruhu, Terörsüz Türkiye idealimizin de yol haritalarından biridir

İletişim Başkanı Duran: Malazgirt ruhu, Terörsüz Türkiye idealimizin de yol haritalarından biridir

Emine Erdoğan'dan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin hakkını, hukukunu en güçlü şekilde savunuyoruz

Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda "ecdada vefa ziyareti" yoğunluğu

Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda "ecdada vefa ziyareti" yoğunluğu
Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda çalışmalar tamamlandı

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda çalışmalar tamamlandı
Türk tarihinin dönüm noktası: Malazgirt Zaferi

Türk tarihinin dönüm noktası: Malazgirt Zaferi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet