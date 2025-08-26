Dolar
Gündem

İletişim Başkanı Duran: Malazgirt ruhu, Terörsüz Türkiye idealimizin de yol haritalarından biridir

İletişim Başkanı Duran, "Malazgirt ruhu, Terörsüz Türkiye idealimizin de yol haritalarından biridir. Terörsüz Türkiye hedefi, bu topraklarda kök salan kardeşliğimizin güçlü bir tezahürü olarak ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Alper Şaşmaz  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
İletişim Başkanı Duran: Malazgirt ruhu, Terörsüz Türkiye idealimizin de yol haritalarından biridir

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümünü kutladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarihin akışını değiştiren, asırlara yön veren ve Anadolu'yu ebedi yurt kılan Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirterek, büyük komutan Sultan Alparslan'ı, kahraman ordusunu ve aziz şehitleri rahmetle, minnetle ve şükranla andı.

Malazgirt Zaferi'nin görkemli bir zafer olmasının yanında, kendilerine birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu da miras bıraktığını ifade eden Duran, şunları kaydetti:

"Asırlara meydan okuyan bu ruh, Türkiye'nin istikbalidir. Bu aziz emaneti yarınlara taşımak, en büyük sorumluluğumuzdur. Malazgirt ruhu, Terörsüz Türkiye idealimizin de yol haritalarından biridir. Terörsüz Türkiye hedefi, bu topraklarda kök salan kardeşliğimizin güçlü bir tezahürü olarak ortaya çıkmıştır. Terörsüz Türkiye, çocuklarımız için güven dolu yarınların adıdır. Omuz omuza, gönül gönüle, kardeşçe, daha huzurlu ve daha güçlü bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bağımsızlık tutkumuzun ve kardeşlik bağlarımızın nesiller boyu yaşatılması, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkemizin her alanda daha da ilerlemesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

