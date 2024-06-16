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Dünya, EURO 2024

Almanya'da Avrupa Futbol Şampiyonası maçı öncesi bir kişi polis kurşunuyla yaralandı

Almanya'nın Hamburg kentinde, Polonya ile Hollanda arasında oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası maçı öncesi çıkan olaylarda, bir kişinin polis kurşunuyla vurularak yaralandığı bildirildi.

Mesut Zeyrek  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
Almanya'da Avrupa Futbol Şampiyonası maçı öncesi bir kişi polis kurşunuyla yaralandı

Köln

Polis tarafından yapılan açıklamada, olaylar sırasında ilk belirlemelere göre bir taraftarın kazma ve yangın söndürücü ile polis memurlarını tehdit ettiği, polisin ateşli silah kullanması sonucu yaralanan taraftarın tedavi altına alındığı belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlerde de Polonya ile Hollanda arasında bugün oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası maçı öncesi çıkan olaylarda, polisin olayları bastırmak için önce biber gazı kullandığı, ardından havaya ateş açtığı kaydedildi.

Daha sonra kendisine yönelik tehdit algılayan polisin, bir kişiyi silahla yaraladığı ve yaralının tedavi altına alındığı aktarıldı.

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