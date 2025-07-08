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İstanbul polisinden "huzur" uygulaması

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur" uygulaması yaptı.

Yağız Ekrem Çiftçi, Yasin Cingöz  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
İstanbul polisinden "huzur" uygulaması Fotoğraf: Yağız Ekrem Çiftçi/AA

İstanbul

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri ile Asayiş ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

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Taksim Meydanı ve Millet Caddesi’ndeki uygulama noktalarında görevli ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

Denetimlere "Bufy" isimli polis köpeği ile helikopter de katıldı.

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