Dolar
40.02
Euro
46.98
Altın
3,303.73
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
9,998.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Isparta'da otobüs şoförü Heimlich manevrasıyla 2 yaşındaki çocuğun hayatını kurtardı

Isparta'da seyir halindeki halk otobüsünde yediği cips nefes borusuna kaçan 2 yaşındaki çocuk, otobüs şoförünün uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Muhammed Enes Yapalıkan  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Isparta'da otobüs şoförü Heimlich manevrasıyla 2 yaşındaki çocuğun hayatını kurtardı

Isparta

Isparta'da annesiyle halk otobüsünde yolculuk yapan 2 yaşındaki çocuk, yediği cipsin boğazına kaçması sonucu nefes almakta zorluk yaşadı.

Durumu fark eden otobüs şoförü Yaşar Dönertaş, aracı güvenli bir şekilde durdurup çocuğa müdahale etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dönertaş'ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla solunum yolu açılan çocuk, tekrar nefes almaya başladı.

Yaşar Dönertaş, gazetecilere, daha önce eşinin de hayatını aynı yöntemle kurtardığını belirtti.

Dönertaş, "Boğazına cips kaçtığını duyunca aynadan kontrol ettim. Çocuğun başında birkaç kişi vardı ama kimse müdahale edemedi. Aracı sağa çektim ve müdahale ettim. Çok şükür çocuk kurtuldu." dedi.

Tekniği iş güvenliği eğitimlerinde öğrendiğini söyleyen Dönertaş, Heimlich manevrasının herkesin bilmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, yaşananlar otobüsün güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde, nefes almakta zorluk çeken çocuğa yolcuların müdahale etmeye çalışması ve Dönertaş'ın otobüsü durdurarak yardıma gittiği anlar yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan orman yangınlarına karşı uyarı
Isparta'da otobüs şoförü Heimlich manevrasıyla 2 yaşındaki çocuğun hayatını kurtardı
İstanbul polisinden "huzur" uygulaması
Genç KADEM'den Şehzade Camisi bahçesinde aşure ikramı
Ödemiş'te yangın sırasında kurtarılan 4 bin büyük ve küçükbaş hayvan sahiplerine teslim edildi

Benzer haberler

Isparta'da otobüs şoförü Heimlich manevrasıyla 2 yaşındaki çocuğun hayatını kurtardı

Isparta'da otobüs şoförü Heimlich manevrasıyla 2 yaşındaki çocuğun hayatını kurtardı

Yaz tatilinde çocuk sağlığını korumak için "altın" öneriler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2024 Yılı Sosyal Taraflarla İşbirliği Raporu'nu yayımladı

İzmir'deki orman yangınından etkilenen kuşa ekiplerin su içirdiği anlar görüntülendi

İzmir'deki orman yangınından etkilenen kuşa ekiplerin su içirdiği anlar görüntülendi

Köyünde kurduğu lavanta bahçesi, öğrencilere ve kadınlara da gelir kapısı oluyor

Köyünde kurduğu lavanta bahçesi, öğrencilere ve kadınlara da gelir kapısı oluyor
Isparta'nın yaylalarında çilek hasadı yapılıyor

Isparta'nın yaylalarında çilek hasadı yapılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet