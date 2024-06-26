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Dünya

Almanya ve Hollanda'dan Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısı

Almanya ve Hollanda, Lübnan'da bulunan vatandaşlarından bu ülkeyi acilen terk etmelerini istedi.

Şilan Turp, Erbil Başay  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Almanya ve Hollanda'dan Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısı Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Ankara

Almanya Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında Lübnan ile ilgili seyahat uyarıları güncellendi.

Alman vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, Alman vatandaşlarına acilen Lübnan'dan ayrılmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, bölgedeki güvenlik durumunun oldukça değişken olduğu ve Lübnan ile İsrail arasındaki sınır bölgesinde askeri çatışmaların son haftalarda yoğunlaştığı belirtilerek, "Durumun daha da şiddetlenmesi ve çatışmanın genişlemesi göz ardı edilemez." ifadesi kullanıldı.

Gerilimin daha da artmasının Refik Hariri Havalimanı'ndaki hava trafiğinin tamamen durmasına da yol açabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, bu durumda Lübnan'ı hava yoluyla terk etmenin mümkün olmayacağı kaydedildi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, Hollanda vatandaşlarından Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları ve bu ülkedekilerin hala uçak seferleri varken acilen oradan ayrılmaları istendi.

İsrail ordusu ile Hizbullah, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyi ile İsrail'in kuzeyinde karşılıklı saldırılarını sürdürüyor.

Bu çatışmalarda şu ana kadar 347 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

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