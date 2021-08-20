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Dünya

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: NATO'daki Avrupa ayağını güçlendirmeyi düşünmeliyiz

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Avrupa’da NATO'daki Avrupa ayağını güçlendirmeyi düşünmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Erbil Başay   | 20.08.2021
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: NATO'daki Avrupa ayağını güçlendirmeyi düşünmeliyiz

Berlin

Maas, Spiegel dergisine verdiği röportajda, zaman zaman NATO’daki kararların Washington’da alındığını ve Brüksel’in söz hakkının neredeyse bulunmadığını belirterek, askerleri herhangi bir yere göndermeden önce daha fazla siyasi tartışmanın yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Aksi takdirde ABD’de başkan kim olursa olsun Washington’da alınan kararları uygulama riskinin bulunduğunu vurgulayan Maas, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avrupa’da NATO'daki Avrupa ayağını güçlendirmeyi düşünmemiz gerekiyor. Gerçek şu ki; biz, ABD olmadan zorlu uluslararası misyonları yürütecek durumda olmadığımız için Amerikalılar çok şeye karar veriyor ve biz takip ediyoruz. Afganistan'daki başarısızlık, dış ve güvenlik politikası açısından dünyadaki sorumluluğumuzu tamamen reddetmemize yol açmamalı. Ancak Afganistan’daki yaşananların bir daha tekrarlanmaması lazım."

Maas, NATO yönetiminde bu tür misyonların gelecekte de mümkün olup olmayacağının Birlik içinde tartışılması gerektiğini vurgulayarak, "Görevimiz; barışı, insan haklarına uyulmasını sağlamak mı? Bunun bir parçası, yönetim sistemimizi ihraç etmek mi? Bu, Afganistan’da kesinlikle başarısız oldu" ifadesini kullandı.

Afganistan’daki gelişmelerden sonra görevinden istifa etmeyi düşünmediğini belirten Maas, bu süreçte yalnızca yapılan hatalardan sonuçların çıkarılmasını ve mümkün olduğunca çok kişinin Afganistan’dan çıkarılmasını düşündüğüne işaret etti.

Maas, Alman istihbarat servisinin diğer ülkelerin istihbarat servisleri gibi Afganistan’daki durumla ilgili yanlış değerlendirmeler yaptığını ifade ederek, "Onlar birbirlerini bilgilendiriyor ve birbirlerinden yanlış değerlendirmeler aldılar. Bunun değişmesi gerekiyor. Gelecekte, diğer servislerin bulguları çok yoğun şekilde tekrar kontrol edilmeli." açıklamasında bulundu.

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