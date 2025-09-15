Dolar
Gündem

Bursa'da bir çocuğun markette peçeteleri yakma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir çocuğun market içinde peçeteleri yakma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Mustafa Bikeç  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
Bursa'da bir çocuğun markette peçeteleri yakma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi

Bursa

Cumhuriyet Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan bir zincir markete giren M.R.K. (10), marketin etiketini kopartarak yakıp kağıt havlu ve peçetelerin bulunduğu bölüme attı. Bunu fark eden market çalışanları durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Yangın ekiplerce kısa sürede söndürüldü.

Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalandı.

Küçük çocuk, daha sonra yurda teslim edilirken aile hakkında da işlem yapıldı.

M.R.K'nin daha önce Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki otluk alan yangınıyla ilgili hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

