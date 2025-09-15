Bursa'da bir çocuğun markette peçeteleri yakma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir çocuğun market içinde peçeteleri yakma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Bursa
Cumhuriyet Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan bir zincir markete giren M.R.K. (10), marketin etiketini kopartarak yakıp kağıt havlu ve peçetelerin bulunduğu bölüme attı. Bunu fark eden market çalışanları durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Yangın ekiplerce kısa sürede söndürüldü.
Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalandı.
Küçük çocuk, daha sonra yurda teslim edilirken aile hakkında da işlem yapıldı.
M.R.K'nin daha önce Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki otluk alan yangınıyla ilgili hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.