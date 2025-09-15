Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak.
(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde yapılacak Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yapay Zeka Çağında E-ticaretin Geleceği Zirvesi'ne katılacak.
(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı hizmet ve inşaat üretim endeksleri ile ağustos ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davaya Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Kur'an Kursları Açılış Programı'na katılacak.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Takımı, Letonya'nın başkenti Riga'dan İstanbul'a dönecek.
(İstanbul/13.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol Süper Lig'in 5. haftası, Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla tamamlanacak.
(Rize/20.00) (Fotoğraflı)
3- Trendyol 1. Lig'in 5. haftası, Erzurumspor FK-Sakaryaspor maçıyla sona erecek.
(Erzurum/20.00) (Fotoğraflı)