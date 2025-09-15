Dolar
Gündem

15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak.

(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde yapılacak Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yapay Zeka Çağında E-ticaretin Geleceği Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı hizmet ve inşaat üretim endeksleri ile ağustos ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davaya Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Kur'an Kursları Açılış Programı'na katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Takımı, Letonya'nın başkenti Riga'dan İstanbul'a dönecek.

(İstanbul/13.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 5. haftası, Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(Rize/20.00) (Fotoğraflı)

3- Trendyol 1. Lig'in 5. haftası, Erzurumspor FK-Sakaryaspor maçıyla sona erecek.

(Erzurum/20.00) (Fotoğraflı)

