Dünya

NATO doğu kanadının savunmasını güçlendirmek için entegre sistem kuruyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Polonya’nın hava sahasının Rusya tarafından ihlal edilmesinin ardından müttefik ülkelerle birlikte "Eastern Sentry" (Doğu Gözcüsü) adını verdikleri yeni bir girişimi başlattıklarını söyledi.

Selen Valente Rasquinho  | 12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
NATO doğu kanadının savunmasını güçlendirmek için entegre sistem kuruyor Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Rutte, Brüksel'deki karargahta Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Rus insansız hava araçlarının (İHA), 9 Eylül’ü 10 Eylül’e bağlayan gece Polonya’nın hava sahasına girmesi üzerine NATO ve Polonya’nın hava savunma sistemlerinin karşılık verdiğini belirten Rutte "Yaşananlar münferit bir olay değildi. Rusya'nın doğu kanadımızdaki hava saldırılarındaki pervasızlığı giderek artıyor. Romanya, Estonya, Letonya ve Litvanya'da hava sahamızı ihlal eden İHA'lar gördük. İster kasıtlı ister kasıtsız olsun, bu tehlikeli ve kabul edilemez." dedi.

Rutte, NATO'nun kuruluş antlaşmasının 4. maddesi uyarınca olayın istişare edilmesi talebi üzerine ertesi gün bu konuyu müttefik ülkelerle görüştüklerini vurgulayarak, "NATO, doğu kanadımızdaki duruşumuzu daha da güçlendirmek için Doğu Gözcüsü'nü başlatıyor. İlerleyen günlerde başlayacak olan bu askeri faaliyet, Danimarka, Fransa, İngiltere, Almanya ve diğerleri de dahil olmak üzere müttefiklerden gelen çeşitli unsurları içerecek. Daha geleneksel askeri yeteneklerin yanı sıra bu girişim, İHA'ların kullanımıyla ilgili özel zorlukları ele almak üzere tasarlanmış unsurlar da içerecek." diye konuştu.

Doğu kanadındaki savunma stratejisinde köklü değişiklik

Orgeneral Grynkewich de bu girişimi "tamamen yeni bir savunma tasarımı" olarak tanımlayarak, "Daha önce doğu kanadında kendimizi organize etme şeklimiz, farklı noktalarda ayrı hava devriyeleri ve birkaç ayrı noktada kara tabanlı hava savunma sistemleri uygulamaktı. Tehditleri gördükçe, her bir ülkeyle ayrı ayrı çalışıyoruz. Bu, kapsamlı ve entegre bir yaklaşım olacak ve ek kaynaklarla, hattaki boşlukları doldurabileceğiz. Belirli bir tehdit anında savunma yapmak için kuvvetlerimizi ihtiyaç duyduğumuz yerlere yoğunlaştırabileceğiz. Tüm doğu kanadında çok daha iyi bir iletişim kuracağız, böylece bu savunmaya gerçekten entegre bir yaklaşım olacak." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Polonya hava sahasını ihlali

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı, 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısı sırasında Polonya hava sahasında "eşi benzeri görülmemiş" ihlallerin yaşandığını bildirmişti.

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı İHA'ları düşürdüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Ukrayna'daki tesislere yönelik yoğun saldırılar kapsamında Polonya topraklarındaki tesisler hedef alınmamıştır." ifadesine yer verilmişti.

Açıklamada, Rusya'nın olaya ilişkin Polonya tarafıyla istişarelerde bulunmaya hazır olduğu belirtilmişti.

