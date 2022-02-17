Dolar
13.58
Euro
15.47
Altın
1,895.54
ETH/USDT
3,006.80
BTC/USDT
42,137.00
BIST 100
2,009.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya Başbakanı Scholz, Rus askerlerinin Ukrayna sınırında bulunmasını tehdit edici olarak niteledi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, çok sayıda Rus askerinin halen Ukrayna sınırında konuşlandırılmış olmasının tehdit edici ve zor bir durum olduğunu söyledi.

Erbil Başay   | 17.02.2022
Almanya Başbakanı Scholz, Rus askerlerinin Ukrayna sınırında bulunmasını tehdit edici olarak niteledi

Berlin

Scholz, Avrupa Birliği (AB)-Afrika Birliği Zirvesi için gittiği Brüksel'de yaptığı açıklamada, AB liderleriyle bölge barışı ve Ukrayna'ya ilişkin güvenlik durumunu ele aldıklarını belirtti.

Ukrayna krizine çözüm bulmaya ilişkin çabaların da konuşulduğunu ifade eden Scholz, birlikte hareket edilmesi konusunda mutabık kalındığını kaydetti.

Scholz, Ukrayna'ya karşı askeri saldırı olması durumunda bunun sonuçları olacağının ve yaptırımlarla karşılık vermeye hazır olduklarının altını çizerek, aynı zamanda var olan diplomatik imkanları da kullanacaklarını vurguladı.

Başbakan Scholz, "İkisini de yapıyoruz. Aynı zamanda, Ukrayna sınırı boyunca çok sayıda (Rus) askerinin ve askeri gücün konuşlandığını biliyoruz. Bu tehdit edici ve zor bir durum. Bu konuda saf olunmaması lazım." dedi.

Krizde dikkatli olmayı sürdüreceklerini belirten Scholz, Ukrayna sınırında, bir işgalin yapılabilmesi için yeteri kadar askerin bulunduğunun göz ardı edilemeyeceğini, bu durum devam ettikçe dikkatli olmaya ve birlikte hareket etmeye devam edileceğini söyledi.

Scholz, Brüksel'de düzenlenen AB-Afrika Birliği Zirvesine ilişkin Afrika kıtasının ekonomik kalkınması için desteğe ihtiyaç duyduğuna dikkati çekerek, zirvede Kovid-19 salgında aşı erişiminin ve yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi için enerji ortaklığının önemli olduğunu kaydetti.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 928 bin 548'e çıktı
AB'nin ilaç düzenleyicisi, Biontech'in takviye dozunu 12-15 yaş için değerlendiriyor
Belçika geçerli sertifikaya sahip yolculara test ve karantina zorunluluğunu kaldırdı
Hong Kong'da Kovid-19 salgını nedeniyle hastane kapasitesi sınıra dayandı
TURKOVAC gelecek haftadan itibaren tüm devlet hastanelerinde uygulanacak

Benzer haberler

Almanya Başbakanı Scholz, Rus askerlerinin Ukrayna sınırında bulunmasını tehdit edici olarak niteledi

Almanya Başbakanı Scholz, Rus askerlerinin Ukrayna sınırında bulunmasını tehdit edici olarak niteledi

Rusya: ABD, güvenliğimizin yasal garantileri konusunda hazır olmazsa askeri-teknik tedbirler uygulamak zorunda kalacağız

Rusya Savunma Bakanlığı: Tatbikatlarını tamamlayan tüm birlikler üslerine dönecek

Kremlin Sözcüsü Peskov: Donbas’ta silahlı çatışma ihtimali arttı

Kremlin Sözcüsü Peskov: Donbas’ta silahlı çatışma ihtimali arttı
İngiltere: Rusya'nın askerlerini geri çektiğine dair kanıt yok

İngiltere: Rusya'nın askerlerini geri çektiğine dair kanıt yok
Rusya'da borsa ve ruble, jeopolitik risklerin artması nedeniyle düşüşe geçti

Rusya'da borsa ve ruble, jeopolitik risklerin artması nedeniyle düşüşe geçti