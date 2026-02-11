Dolar
Dünya

Almanya, "Arktik Nöbeti" misyonuna ilk adımda 4 Eurofighter ile katılacak

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkesinin "Arktik Nöbeti (Arctic Sentry)" misyonuna ilk aşamada 4 Eurofighter savaş uçağıyla katılacağını açıkladı.

Erbil Başay  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
Almanya, "Arktik Nöbeti" misyonuna ilk adımda 4 Eurofighter ile katılacak

Berlin

Pistorius, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Bir gazetecinin, Arktik Nöbeti misyonunun başlatılacağının duyurulduğunu hatırlatarak Almanya'nın katkısına ilişkin sorusu üzerine Pistorius, ayrıntıların savunma bakanları toplantısında ele alınacağını belirtti. Toplantıda misyonun kapsamına dair diğer detayların da görüşüleceğini ifade etti.

Alman ordusunun misyona katılacağını teyit edebileceğini belirten Pistorius, "Şunu doğrulayabilirim, ilk aşamada 4 Eurofighter ve uygun hava ikmal unsurlarıyla katkı sağlayacağız." dedi.

Bunun dışında atılacak adımların NATO müttefikleri arasında kararlaştırılacağını kaydeden Pistorius, ayrıntıların istişareler sonucunda netleşeceğini ifade etti.

Yüksek Kuzey'in Avrupa ve Kuzey Amerika'nın güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğunu her fırsatta dile getirdiğini hatırlatan Pistorius, Grönland-İzlanda-Birleşik Krallık hattındaki (GIUK) deniz geçidinin Kuzey Atlantik'e giriş ve çıkışlar ile Rus denizaltılar açısından merkezi bir konumda bulunduğuna dikkati çekti.

Avrupa'nın nükleer caydırıcılık kapasitesine ilişkin tartışmalarla ilgili soruları da yanıtlayan Pistorius, ABD'nin ulusal savunma stratejisinde, NATO çerçevesinde Avrupa'daki nükleer caydırıcılık sorumluluğundan çekilmeye yönelik herhangi bir işaret bulunmadığını söyledi.

"Günümüz dünyasında etkili bir nükleer caydırıcılık olmadan stratejik özerklik mümkün mü?" sorusuna ise Pistorius, bunun stratejik özerkliğin nasıl tanımlandığına bağlı olduğunu belirterek, "Biz hala bir ittifakız. İttifak ölmeden önce onu mezara taşımaya niyetim yok. Şu an böyle bir tehlike görmüyorum." dedi.

Almanya ile Fransa'nın ortak savaş uçağı projesinin akıbetine ilişkin bir soruya da yanıt veren Pistorius, "Öldü denilen projelerin bazen daha uzun yaşadığı görülür. Bunun doğru olup olmadığını önümüzdeki günler gösterecek. Karar artık hükümet başkanlarının elinde." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da, Bakan Kurum başkanlığında COP31'in başlangıç toplantısı yapıldı
Amasya’da biyogaz tesisinde gazdan zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti
Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde çalışma yaparken batan traktör çıkarıldı
Türkiye ile Yunanistan arasında anlaşmalar imzalandı
Adalet Bakanı Gürlek'ten yeni görevine ilişkin paylaşım
