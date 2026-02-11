Dolar
logo
Dünya

NATO'nun Arktik bölgesindeki varlığını güçlendirecek "Arktik Nöbeti" misyonu başlatıldı

NATO, ittifakın Arktik bölgesindeki varlığını güçlendirecek "Arktik Nöbeti (Arctic Sentry)" misyonunun başlatıldığını duyurdu.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
NATO'nun Arktik bölgesindeki varlığını güçlendirecek "Arktik Nöbeti" misyonu başlatıldı

İstanbul

NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahından (SHAPE) yapılan açıklamada, "Arktik Nöbeti" misyonunun Müttefik Operasyonlar Komutanlığı tarafından başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, misyon aracılığıyla NATO'nun Arktik'teki varlığının güçleneceği kaydedilerek, misyonun ABD'nin Norfolk şehrinde bulunan Müşterek Kuvvet Komutanlığı (JFC Norfolk) tarafından yönetileceği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ittifakın Arktik'in savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiği konusunda mutabakata vardığı hatırlatılan açıklamada, misyonun bu amaçla Rusya ve Çin'in bölgede artan faaliyetleri ışığında başlatıldığına dikkati çekildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich, misyonun NATO topraklarını korumak ve Arktik'in güvenli kalmasını sağlamak için ittifakın gücünden yararlanacağını belirtti.

Grynkewich ayrıca, "Arktik Nöbeti, ittifakın üyelerini koruma ve dünyanın stratejik açıdan en önemli ve çevresel olarak en zorlu bölgelerinden birinde istikrarı sürdürme konusundaki kararlılığını vurgulamaktadır." açıklamasını yaptı.

