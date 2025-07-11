Dolar
40.17
Euro
47.06
Altın
3,344.45
ETH/USDT
2,983.00
BTC/USDT
117,684.00
BIST 100
10,367.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu yılında, 7 soykırım kurbanının cenazelerinin defnedileceği toplu cenaze törenine katılıyor
logo
Dünya

Almanya, ABD'den daha fazla F-35 savaş uçağı satın almayı planlıyor

Almanya'nın ABD'li Lockheed Martin şirketinden 15 adet F-35 savaş uçağı daha satın almayı planladığı iddia edildi.

Bahattin Gönültaş  | 11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
Almanya, ABD'den daha fazla F-35 savaş uçağı satın almayı planlıyor

Berlin

Politico internet sitesinin haberine göre, Berlin, F-35 filosunun büyüklüğünü 35'ten 50'ye çıkarmayı planlıyor. Bu kapsamda, Almanya, ABD'li Lockheed Martin şirketinden 15 adet F-35 savaş uçağı daha satın almayı planlıyor.

Almanya'nın olası yeni F35 siparişinin, NATO'nun kısa süre önce silah ve asker seviyeleri için yeni hedefler üzerinde anlaşmaya varmasıyla yeni rakamların ayarlanmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Alman hükümeti, ordunun 100 milyar avroluk yeni modernizasyon programı kapsamında ABD'den 35 adet F-35 savaş uçağı siparişi vermişti.

Üretici Lockheed Martin'den alınacak yeni F-35 savaş uçaklarının, 1980'den beri Alman Hava Kuvvetlerinde kullanılan ve ABD nükleer bombalarını taşıyabilen tek Alman jeti olan Tornado savaş uçaklarının yerini alması planlanıyor.

Bu arada, Almanya ile Fransa arasında, Yeni Nesil Hava Muharebe Uçağı Sistemi (FCAS) ortaklığı konusunda ilgili anlaşmazlık giderek büyürken, bu hafta Avrupa basınında Fransa'nın bu projenin iş paylaşımının yüzde 80'ini almak istediği haberleri çıkmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu yılı münasebetiyle anma etkinliği düzenledi
Terör örgütü PKK'dan bir grup silahlarını imha etti
Grok mercek altında
15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın ailesinin acısı ilk gün gibi taze
Balya işçileri kavurucu sıcakta mesai yapıyor

Benzer haberler

Almanya, ABD'den daha fazla F-35 savaş uçağı satın almayı planlıyor

Almanya, ABD'den daha fazla F-35 savaş uçağı satın almayı planlıyor

Çin'in "dijital yuan" projesi küresel ve bölgesel finansal güvenlik anlamında ne ifade ediyor?

Berlin'de Osmanlı Türkçesi ve hat sanatı kursları sertifika töreni yapıldı

ABD Başkanı Trump, Ukrayna'ya silahları NATO üzerinden göndereceklerini açıkladı

ABD Başkanı Trump, Ukrayna'ya silahları NATO üzerinden göndereceklerini açıkladı
Küresel piyasalarda tarife gündemi ile Fed'e yönelik gevşeme sinyalleri öne çıkıyor

Küresel piyasalarda tarife gündemi ile Fed'e yönelik gevşeme sinyalleri öne çıkıyor
BM'den, ABD'nin Özel Raportör Albanese'yi yaptırım listesine dahil etmesine tepki

BM'den, ABD'nin Özel Raportör Albanese'yi yaptırım listesine dahil etmesine tepki

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet