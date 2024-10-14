Dolar
34.27
Euro
37.39
Altın
2,650.02
ETH/USDT
2,633.70
BTC/USDT
65,898.00
BIST 100
8,699.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bölgedeki son duruma ilişkin Beyrut'tan yayındayız.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Alman sözcü Fischer: İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına dair hiçbir emare görmüyoruz

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, "İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına dair hiçbir emare görmüyoruz." dedi.

Cüneyt Karadağ  | 14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
Alman sözcü Fischer: İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına dair hiçbir emare görmüyoruz Fotoğraf: Abdallah F.s. Alattar/AA

Berlin

Sözcü Fischer, Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya'nın, soykırım yaptığı gerekçesiyle İsrail'e silah vermediği iddialarını yanıtladı.

"Bu konu hakkında burada daha önce birkaç kez konuşmuştuk." diyen Fischer, "Pozisyonumuz değişmedi. İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına dair hiçbir emare görmüyoruz." dedi.

Fischer, Alman Bild gazetesinde yer alan bir habere atıfta bulunarak, "Soykırım, etnik grupların etnik veya sosyal özellikleri, milliyetleri veya dini inançları temelinde kasıtlı olarak öldürülmesi, imha edilmesi veya diğer şekillerde yok edilmesi anlamına gelir." diye konuştu.

Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner ise Almanya'nın İsrail'e hiçbir zaman silah yasağı uygulamadığını belirterek, "Bunu bir kez daha vurgulamak isterim, İsrail'e silah ihracatına yönelik bir yasak söz konusu olmamıştır." dedi.

Bild gazetesi, Almanya'nın, İsrail'den silahların "soykırım" için kullanılmayacağına dair yazılı güvence istediğini ileri sürmüştü.

İsrail'in söz konusu belgeyi ilettiği ve bunun ardından da Başbakan Olaf Scholz'un mecliste "İsrail'e silah sağladık ve sağlayacağız." ifadelerini kullandığı kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'na ilişkin 7 belediye personeli hakkında dava açıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ermenistan Meclis Başkanı Simonyan ile görüştü
Şişli Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden eylem
Savcının makamında ölümle tehdit edilmesine ilişkin 5 şüpheli tutuklandı
"Türkiye'nin Yeni ve Sivil Bir Anayasa Arayışı" paneli düzenlendi

Benzer haberler

NYT: İsrail ordusu, Gazze'de alıkoyduğu Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor

NYT: İsrail ordusu, Gazze'de alıkoyduğu Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor

Gazzeli sağlık görevlisi, "Gazze'nin kuzeyinde tam anlamıyla soykırım yaşandığını" söyledi

İsrail'in hastane avlusundaki çadırlarını bombaladığı Filistinliler, yaşadıklarını anlattı

Save The Children: Şu an Gazze'de gördüklerimiz cehennemin derinliklerine benziyor

Save The Children: Şu an Gazze'de gördüklerimiz cehennemin derinliklerine benziyor
Alman sözcü Fischer: İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına dair hiçbir emare görmüyoruz

Alman sözcü Fischer: İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına dair hiçbir emare görmüyoruz
İsrail ve Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde, karada 15 noktada karşı karşıya geldi

İsrail ve Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde, karada 15 noktada karşı karşıya geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet