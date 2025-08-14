Dolar
40.80
Euro
47.61
Altın
3,335.59
ETH/USDT
4,527.60
BTC/USDT
118,022.00
BIST 100
10,824.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, İsrail'in gazetecilerin Gazze'ye girişine izin vermesini istediğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in uluslararası gazetecilerin Gazze'ye girişine izin verdiğini görmek istediğini söyledi.

Hakan Çopur  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
Trump, İsrail'in gazetecilerin Gazze'ye girişine izin vermesini istediğini söyledi Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Washington

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze'ye basın mensuplarının girmesi konusunda değerlendirmede bulundu.

Trump, "Gazetecilerin Gazze'ye girişine izin vermesi konusunda İsrail'e baskı yapacak mısınız?" şeklindeki soruya, "Bunun olmasını isterim. Gazetecilerin içeri girmesine hiçbir itirazım yok. Eğer gazeteciyseniz orada röportaj yapmak tehlikeli olabilir, bunu da biliyorsunuz ancak bunun olduğunu (basın mensuplarının Gazze'ye girdiğini) görmek isterim." diye yanıt verdi.

