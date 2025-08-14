Dolar
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İngiltere: İsrail, Gazze'ye yardımlar üzerindeki kısıtlamaları acilen kaldırmalı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardımlar üzerindeki kısıtlamaları acilen kaldırması gerektiğini bildirdi.

Zuhal Demirci  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
Londra

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, Starmer'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'deki insani krizin ele alındığı bildirilen açıklamada, Starmer'ın ise sahadaki durumu iyileştirmek için İngiltere'nin yürüttüğü çalışmaları aktardığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başbakan, İsrail'in yardımlar üzerindeki kısıtlamalarını acilen kaldırması ve Hamas'ın da tüm esirleri derhal ve koşulsuz serbest bırakması gerektiğini söyledi. Gazze'nin gelecekteki yönetiminde Hamas'ın hiçbir rolü olmamasını sağlamaya yönelik planlar dahil, bölgede kalıcı güvenliğin önünü açacak uzun vadeli barış planı üzerinde müttefikleriyle yürüttüğü çalışmalarda kaydedilen ilerlemeyi paylaştı."

Açıklamada, liderlerin, Filistinliler ve İsrailliler için barış ile güvenliğin tek yolunun iki devletli çözüm olduğunu teyit ettikleri, bu perspektifi korumak amacıyla birlikte yakın çalışmayı sürdürme kararı aldıkları belirtildi.

İngiliz milletvekilleri, hükümete "İsrailli Büyükelçi'nin derhal sınır dışı edilmesi" çağrısı yaptı

Aralarında Bağımsız İttifak, Yeşiller Partisi ve İskoçya Ulusal Partisi (SNP) milletvekillerinin yanı sıra İşçi Partisi Milletvekili Abtisam Mohamed'in imzasının bulunduğu ve Başbakan'a hitaben yazılan mektupta, hükümetin, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım karşısında acilen harekete geçmesi gerektiği belirtildi.

Mektupta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye tam askeri işgal başlatma yönündeki açıklamasının, bölgenin neredeyse tamamen yok edilmesine, sivillerin sistematik aç bırakılmasına ve on binlerce kişinin ölümüne yol açan kampanyanın son halkası olduğu kaydedildi.

İsrail'in uyguladığı ablukanın hastaneleri, okulları, yardım konvoylarını ve temel altyapıyı hedef aldığına işaret edilen açıklamada, bunun sonucunda 1 milyondan fazla çocuğun akut yetersiz beslenme ve tıbbi çöküşle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Mektupta, İngiltere'nin Soykırım Sözleşmesi'ne taraf ülke olarak, soykırımı nerede olursa olsun önleme yönünde açık ve bağlayıcı yasal yükümlülüğü bulunduğu hatırlatıldı. Ayrıca, bu yükümlülüğün, sadece kınama değil, zulmü durdurmak ve failleri hesap vermeye zorlamak için aktif ve acil adımlar atmayı gerektirdiği ifade edildi.

Mektupta, hükümete, İsrail'in Londra Büyükelçisi Hotovely'in, uluslararası hukukun çiğnenmesi ve kitlesel zulmün sürdürülmesine karşı İngiltere'nin hoşgörü göstermeyeceğini göstermek amacıyla sınır dışı edilmesi çağrısı yapıldı.

İsrail'e tam kapsamlı silah ambargosu uygulanması talebinde bulunulan açıklamada, tüm ihracat lisanslarının, bileşenlerin ve askeri işbirliğinin durdurulması istendi.

Mektupta ayrıca, İsrail'e uluslararası yaptırımların desteklenmesi, Gazze'ye insani yardımların engelsiz ulaştırılması, Uluslararası Adalet Divanının ihtiyati tedbir kararlarına uyulması, savaş suçları ve soykırım iddialarına ilişkin uluslararası soruşturmalara tam işbirliği sağlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca, uluslararası medya mensuplarının Gazze'ye girişine izin verilmesi gibi ek adımlar atılması gerektiğinin altı çizildi.

