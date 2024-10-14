BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarını kınadı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yoğunlaşan saldırıları sonucu çok sayıda sivilin öldürülmesini kınayarak, tüm taraflara sivilleri koruma çağrısı yaptı.
New York
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Guterres'in, İsrail'in hastane yerleşkesi ve bir okula yönelik saldırısına ilişkin tepkisini aktardı.
Gazze'de sahadan gelen haberlerin çok rahatsız edici olduğuna işaret eden Dujarric, "BM Genel Sekreteri, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yoğunlaşan saldırıları sonucu çok sayıda sivilin öldürülmesini kınayarak, tüm taraflara sivilleri koruma çağrısı yapıyor." vurgusunu yaptı.
Dujarric, Guterres'in tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısında bulunduğunu da bildirdi.
"Acının sonu yok"
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya ise X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de Filistinlilerin maruz bırakıldığı acının sonu yok gibi görünüyor." ifadesini kullandı.
Msuya, İsrail'in sözde "güvenli bölge" diye sivilleri yönlendirdiği yere saldırıda bulunduğuna dikkati çekerek, aynı zamanda bir okulun da vurulduğunu belirtti.
"Gazze'de gerçekten insanların gidebileceği güvenlik bir yok." vurgusunu yapan Msuya, Gazze'nin kuzeyine 1 Ekim'den beri gıda yardımı girmediğini kaydetti.
Msuya, "Bu zulmün artık sonlanması gerek. Siviller ve sivil altyapılar korunmak zorunda." mesajını verdi.
BM: Guterres Gazze'de ateşkes, insani yardımların artırılması ve esirler için uğraşıyor
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirinin, "İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yoğunlaşan saldırılarının ardından BM Genel Sekreteri'nin sadece kınaması ve taraflara sivilleri koruması çağrısı yeterli mi? Genel Sekreter'in uluslararası topluma ve İsrail'e daha güçlü ve somut bir çağrısı var mı?" sorularını yanıtladı.
BM Genel Sekreteri Guterres ve ekibinin sürekli olarak ihtilafı sonlandırmak için baskı yaptığını kaydeden Dujarric, "Genel Sekreter ateşkes, daha fazla insani yardım ve esirlerin serbest bırakılması için uğraşıyor." açıklamasını yaptı.
Dujarric, Genel Sekreter'in bu çabalarını kararlı şekilde sürdürdüğünü belirtti.
Çok sayıda yaralı var
Sahadaki BM çalışanlarının İsrail'in dünkü saldırısının ardından Gazze'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesini ziyaret ettiğini dile getiren Dujarric, yaklaşık 40 ailenin saldırıdan etkilendiği ifade etti.
Dujarric, 8 insani yardım örgütünün ise destek için hazırlıklarını sürdürdüğünü bildirdi.
Saldırıda yaralananların yakınlardaki tıbbi tesislere yönlendirildiğini kaydeden Dujarric, çok sayıda yaralı bulunduğunu söyledi.
Dujarric, Gazze'ye insani yardımın yetersiz olduğuna ve son ayların en düşük düzeyine gerilediğine dikkati çekerek, insani yardımların arttırılması gerektiğini vurguladı.
Gazze halkının BM'ye yönelik tepkisinde artış olmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Dujarric, "Çok iyi anlıyoruz, biz de büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çatışma nedeniyle ulaşmamız gereken kişilere ulaşamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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