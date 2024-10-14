BM, İsrail'in hastane yerleşkesi ve okula saldırısının ardından acil ateşkes çağrısını yineledi
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, Gazze'nin merkezindeki yerinden edilmiş sivillerin sığındığı hastane yerleşkesi ve bir okula düzenlediği saldırıların ardından acil ateşkes çağrısını tekrarladı.
Brüksel/Berlin/New York
Birleşmiş Milletler (BM) de X resmi hesabından bir mesaj paylaştı.
Mesajda, "Gazze'de bir hava saldırısı hastane yerleşkesini hedef aldı. İçinde insanların uyuduğu çadırlar yandı." ifadesi kullanıldı.
Saldırının aynı zamanda BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) okulunu da hedef aldığı aktarılan mesajda, buranın çocuk felci aşıları için kullanılmasının planlandığı bildirildi.
Mesajda, "Bu yıkımı durdurmak için acil ateşkes gerekli." vurgusu yapıldı.
AB Yüksek Temsilcisi Borrell saldırıları kınadı
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'nin merkezindeki bir hastane ve barınak görevi gören bir okula düzenlediği yeni saldırıları kınıyorum. Güvenlik arayan onlarca sivil, korkunç koşullar altında öldürüldü ve yaralandı." ifadelerini kullandı.
Borrell, ayrıca "Kitlesel tahliye emirleri, uluslararası insancıl hukuk ihlalleri ve sivil kayıpların göz ardı edilmesi, İsraillileri daha güvenli hale getirmeyecek." değerlendirmesini yaptı.
Almanya'dan "korkunç" nitelemesi
Almaya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer de AA muhabirinin, Gazze'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde biri çocuk olmak üzere sivillerin yanarak can verdiğinin görüntülendiği saldırıyla ilgili sorusunu yanıtladı.
Fischer, "Ne yazık ki bu çatışma bizi en korkunç görüntüleri görmeye zorluyor." cevabını verdi.
Sözcü Fischer, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un İsrail’e yaptığı ziyaretlerde İsrail’e dayanışmasını ve desteğini ifade ettiğini ve İsrail’in savaş yöntemlerinin değişmesi ve daha hedef odaklı olması gerektiğini ifade ettiğini kaydetti.
İsrail, hastaneye ve okula saldırdı
İsrail ordusu, Gazze'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde, yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara saldırı düzenlemiş, saldırıda biri çocuk ve biri kadın 4 Filistinli yaşamını yitirirken, 40 kişi de yaralanmıştı.
Sosyal medyada saldırıyla ilgili yer alan görsellerde, hastane yerleşkesindeki yangında bazı kişilerin alevler içinde kaldığı, çığlıkların duyulduğu görüntüler paylaşılmıştı.
Öte yandan Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşısı yapılması planlanan bir okulu dün hava saldırısıyla vurduğunu bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.