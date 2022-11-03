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Dünya

Alman hükümeti İran’daki vatandaşlarını ülkeyi terk etmeye çağırdı

Alman hükümetinin İran’daki gösteriler sebebiyle vatandaşlarını ülkeyi terk etmeye çağırdığı bildirildi.

Erbil Başay   | 03.11.2022
Alman hükümeti İran’daki vatandaşlarını ülkeyi terk etmeye çağırdı

Berlin

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran’a yönelik seyahat uyarısında bulunularak Alman vatandaşlarından ülkeyi terk etmeleri istendi.

Açıklamada, "Alman vatandaşları için keyfi gözaltına alınma, sorguya çekilme ve uzun süreli hapis cezasına çarptırılmaya ilişkin somut tehlike vardır." ifadesi kullanıldı.

Ülkedeki durumun, özellikle Alman vatandaşlığının yanında İran vatandaşlığına sahip olanlar için tehlike arz ettiği uyarısında bulunulan açıklamada, son dönemde İran’da yabancı uyruklulara yönelik keyfi tutuklamaların yapıldığı kaydedildi.

İran’daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Gösterilerdeki can kaybına ilişkin resmi makamlardan net bilgi paylaşılmazken, Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), Emini'nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 253'e yükseldiğini açıkladı.

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