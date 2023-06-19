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Dünya

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş’a "Cezayir Ulusal Liyakat Nişanı" verildi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abulmecid Tebbun, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevi tevdi edilen eski Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş’a "Birinci Derece Cezayir Ulusal Liyakat Nişanı" takdim etti.

Ebu Bekir Aşkın  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş’a "Cezayir Ulusal Liyakat Nişanı" verildi

Cezayir

Bakan Özdemir Göktaş, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Eski Cezayir Büyükelçisi ve Bakan Özdemir Göktaş, Tebbun ile fotoğrafını paylaşarak, "Cezayir Cumhurbaşkanı Sayın Abdulmecid Tebbun tarafından, ülke tarihinde bir Büyükelçi'ye ilk defa verilmiş olan Birinci Derece Djadir Ulusal Liyakat Nişanı'na layık görülmek büyük bir onur." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş ayrıca Cezayir Cumhurbaşkanı'na görev süreci boyunca gösterdiği destek için teşekkür etti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Bakanımız Hakan Fidan, Bakan Göktaş’ı bu gurur verici nişan nedeniyle tebrik etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Mahinur Özdemir Göktaş, 2020 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cezayir Büyükelçisi olarak atanmıştı.

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